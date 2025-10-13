Premiérový střelec Karabec SRDCAŘEM při výbuchu reprezentace. Souček se propadl
Zmar národního týmu na Faerských ostrovech a ostudná prohra 1:2 v zápase kvalifikace o mistrovství světa mnoho pozitiv nepřinesl. Jedním z nich je bezesporu první trefa Adama Karabce v seniorské reprezentaci. Kreativní ofenzivní záložník nastoupil ze střídačky a chytrým zakončením dodal týmu naději. I proto se podle PENNY INDEXU stal největším SRDCAŘEM reprezentace v tomto utkání.
Proti Chorvatsku (0:0) zůstal na lavičce celých 90 minut a jeho opomenutí bylo jedním z hlavních bodů pozápasových analýz. Tentokrát se do základní sestavy znovu nevešel, ale hned po poločase přišel na trávník s cílem rozhýbat hru směrem dopředu.
Tento tah alespoň částečně vyšel. Karabec si připsal jedinou (!) českou střelu na branku a zároveň vsítil i vyrovnávací branku. Podle statistického hodnocení si tak připsal 64,9 bodů a opanoval tak PENNY INDEX mezi českými hráči.
Za ním se pak umístili stopeři Martin Vitík a Ladislav Krejčí. Exsparťanská dvojice měla možná víc práce, než se na půdě outsidera čekalo, a především Vitík vládl v defenzivních metrikách. Připsal si nejvíc vyhraných soubojů (9) a vybojoval i nejvíc ztracených míčů (4). Ve statistickém srovnání tak obsadil druhé místo s 60,2 body. Hned za ním následoval Krejčí (58,7).
První pětici pak uzavírá dvojice bývalých ofenzivních tahounů Plzně. Pavel Šulc nashromáždil 56,4 bodů a Tomáš Chorý 55,1.
V celkovém hodnocení kvalifikace na mistrovství světa tak i vzhledem k nevalnému představení v posledním utkání přišla změna na prvním místě žebříčků největších českých SRDCAŘŮ.
Zpět do čela se vyhoupl Patrik Schick, který poslední dvě utkání vynechal kvůli zranění a jeho průměrný zisk 67,7 bodů nově stačí na první místo. Těsně za něj se propadl Tomáš Souček, aktuálně na kanonýra Leverkusenu ztrácí přesně jednu desetinu bodu.
První pětku PENNY INDEXU, kde se hodnotí především defenzivní přínos pro mužstvo, pak doplňuje trojice Ladislav Krejčí (65,6), Lukáš Červ (65,2) a Lukáš Provod (62,9).
Co je Penny Index?
Deník Sport a web iSport hledá společně s partnerem české reprezentace Penny největšího českého srdcaře. Ten se vybírá na základě statistik jako je nejvíce získaných balonů, vyhraných soubojů, ale i střel na bránu, asistencí nebo gólů. Defenzivní akce tvoří 60 procent hodnocení, ofenzivní pak 40 procent.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0