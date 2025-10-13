Lyžařka Nová zůstává v reprezentaci: Další operace!

Autor: as
Lyžařka Tereza Nová poslala pozdrav z Motole.
Tereza Nová na olympiádě.
Pozdrav z nemocnice v Motole.
Tereza Nová na olympiádě.
Lyžařka Tereza Nová na nedávné fotografii.
Tereza Nová na olympiádě.
Lyžařka Tereza Nová na nedávné fotografii.
Lyžařka Tereza Nová s přítelem Ondřejem Berndtem při rekonvalescenci v Kladrubech
Snímek z rehabilitace lyžařky Terezy Nové
Snímek z rehabilitace lyžařky Terezy Nové
Úsměv na tváři lyžařky Terezy Nové
Snímek z rehabilitace lyžařky Terezy Nové
Lyžařka Tereza Nová na nedávné fotografii.
Lyžařka Tereza Nová s přítelem Ondřejem Berndtem při rekonvalescenci v Kladrubech
Snímek z rehabilitace lyžařky Terezy Nové
Tereza Nová při rehabilitaci v Kladrubech
Lyžařka Tereza Nová na nedávné fotografii.
Lyžařka Tereza Nová s přítelem Ondřejem Berndtem při rekonvalescenci v Kladrubech
Tereza bojuje v Kladrubech.

Po děsivém lednovém karambolu v Ga-Pa a vážném zranění hlavy se ještě nedokázala postavit na nohy, přesto lyžařka Tereza Nová (27) zůstává v národním výběru. „Tereza zůstává reprezentantkou. Sice teď nemůže naplnit podmínky reprezentační smlouvy, ale než se zranila, tak si svými výkony členství v reprezentaci bezpečně zajistila. Takže s respektem k její osobě jí uvádíme dál v reprezentaci,“ řekl sportovní ředitel Fiedler. 

Nová poslala na předsezonní tiskovku videozdravici – nikoli z rehabilitačního ústavu v Kladrubech, ale ze špitálu! „Jsem po další operaci zase v Motole. Chtěla jsem vám poděkovat za to, s jakou grácií jste vzali to moje téma a šířili ho mezi veřejnost. I díky tomu se vybralo tolik peněz ve veřejné sbírce, kterou založil svaz,“ děkovala Terka za vybrané více než dva miliony korun, které jí mají pomoci postavit se opět na nohy.

Tereza Nová na olympiádě.
Tereza Nová na olympiádě.

Témata:  blesksportReprezentaceMotolKladruby nad LabemlyžařTereza Nová

Související články



Články odjinud