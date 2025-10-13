Lyžařka Nová zůstává v reprezentaci: Další operace!
Po děsivém lednovém karambolu v Ga-Pa a vážném zranění hlavy se ještě nedokázala postavit na nohy, přesto lyžařka Tereza Nová (27) zůstává v národním výběru. „Tereza zůstává reprezentantkou. Sice teď nemůže naplnit podmínky reprezentační smlouvy, ale než se zranila, tak si svými výkony členství v reprezentaci bezpečně zajistila. Takže s respektem k její osobě jí uvádíme dál v reprezentaci,“ řekl sportovní ředitel Fiedler.
Nová poslala na předsezonní tiskovku videozdravici – nikoli z rehabilitačního ústavu v Kladrubech, ale ze špitálu! „Jsem po další operaci zase v Motole. Chtěla jsem vám poděkovat za to, s jakou grácií jste vzali to moje téma a šířili ho mezi veřejnost. I díky tomu se vybralo tolik peněz ve veřejné sbírce, kterou založil svaz,“ děkovala Terka za vybrané více než dva miliony korun, které jí mají pomoci postavit se opět na nohy.