Co dělají slavní čeští skokané: Létající poslanec, trenéři, Hollywood či řidič kamionu
V norském Lillehammeru o víkendu startuje olympijská sezona ve skocích na lyžích a Česko má na startu jen dva závodníky – Romana Koudelku s Anežkou Indráčkovou. Kde jsou všichni hrdinové z dávné i nedávné minulosti tradičního národního medailového sportu? Vrhli se na trénování, podnikání, ale i na politiku. A jeden z nich pracoval pro Angelinu Jolie.
Pavel Ploc
Nejslavnější jméno slavné éry v osmdesátých letech. Ploc získal dvě olympijské medaile, další dvě má z mistrovství světa na mamutím můstku a taky ze soutěže družstev. Za svou velkou kariéru dostal v Harrachově skvělou parcelu, kde provozuje penzion s výhledem na můstky. Působil jako trenér reprezentace, například na olympiádě v Naganu. V politice byl ve třech obdobích poslancem a působil i jako zastupitel Libereckého kraje.
Jiří Parma
Mistr světa na středním můstku 1987 a olympijský medailista s českým týmem z Albertville 1992 se dostal do titulků v roce 2003, když při opravě lanovky ve Frenštátě pod Radhoštěm spadl z plošiny a utrpěl vážná zranění. Dal se však dohromady, v horské obci Ostružná v Jesenících provozuje hotel. U skoků stále působí jako bodový rozhodčí.
Jakub Janda
V roce 2017 to chvilku vypadalo, že z něho bude létající poslanec. Vítěz Světového poháru a Turné čtyř můstků ze sezony 2005/2006 tenkrát uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny a až brzy poté ukončil svou parádní kariéru. V politice se Janda chytil, patří k nejpracovitějším poslancům a v nedávných volbách byl zvolen potřetí v řadě. V Moravskoslezském kraji útočil zezadu, díky preferenčním hlasům přeskákal i ministra financí Zbyňka Stanjuru. V minulých letech pracoval i jako šéf skokanského úseku na svazu.
Jaroslav Sakala
Slavný letec, démon s kučeravými vlasy a pevnými osobitými názory se stal v roce 1994 mistrem světa na mamutím můstku. Kvůli problémům v podnikání i v rodině se dostal do finančních problémů a jednu dobu bydlel ve valašské chaloupce ve Frenštátě pod Radhoštěm bez teplé vody. Vše ale přečkal. Ke skokům se vrátil úspěšným sedmiletým působením ve Slovinsku, kde trénoval i dvojnásobnou olympijskou vítězku Uršu Bogatajovou. Od roku 2018 pracoval s mládeží v Dukle Frenštát. Letos na jaře byl jmenován šéftrenérem reprezentace.
Jan Matura
Vítěz dvou závodů Světového poháru a Král bílé stopy v sezoně 2012/2013 se po kariéře ve skokanském světě rychle etabloval jako uznávaný kouč. Ve Spojených státech byl skokanským trenérem severské kombinace, pak vedl kanadský tým skokanek. Krátce se pak vrátil do Česka jako asistent slovinského kouče Vasji Bajce. V současnosti pracuje jako trenér francouzských žen.
Lukáš Hlava
Další velké jméno dnes možná trochu nedoceněné éry Jakuba Jandy a spol. Na jaře 2012 v Lahti se dostal na stupně vítězů, čímž korunoval svou pracovitou kariéru. U svého sportu zůstal a pro borce z národního týmu byl trenérskou jistotou v období, kdy se hlavní koučové často střídali. V nynější sezoně se pod šéftrenérem Jaroslavem Sakalou posunul do funkce hlavního trenéra mužské reprezentace.
Roman Koudelka
Neuvěřitelný příběh. Před dvaceti lety byl Koudelka na olympiádě v Turíně jako předskokan. Krátce na to začal kariéru v Světovém poháru a v sobotu začne kvalifikací v Lillehammeru už svůj dvacátý ročník. Před další olympijskou sezonu se domluvil na tréninku se špičkovou polskou reprezentací. „De facto jsem s ní objel všechna soustředění. Srovnávat se s nejlepšími, mezi které polský tým rozhodně patří, bylo něco úžasného. Jediná věc, ke které nemám přístup, tak je materiál. Ale s tím už jsme do toho šli,“ líčí Koudelka.
Michal Doležal
Po kariéře začínal brigádami pro Hollywood, pracoval třeba při natáčení trháku Wanted s hvězdami Angelinou Jolie nebo Morganem Freemanem. „Angelině jsem třeba jel do Benátek pro koženou bundu. Angelina byla pěkná, ale vyzáblá. Jinak byla normální. Přišla do cateringu a sedla si, kde bylo místo,“ vzpomínal. Ve skokanském světě si rychle vybudoval respekt jako expert na kombinézy i jako trenér. Šest let pracoval pro Poláky, nejdřív jako asistent, pak i jako hlavní kouč. S Dawidem Kubackim a Kamilem Stochem slavil triumf na Turné čtyř můstků, s Piotrem Žylou titul mistra světa. Po angažmá v Německu se vrátil do Polska jako osobní kouč legendy Stocha.
Dalibor Motejlek
Jeden z prvních slavných českých letců. Na mamutu v Oberstdorfu v roce 1964 překonal světový rekord výkonem 142 metrů. Byl také třetí v celkovém pořadí Turné čtyř můstků a jednou z osobností slavných Remsa Boys. Na olympiádě 1968 v Grenoblu pod můstkem jako první gratuloval zlatému Jiřímu Raškovi. Následně dlouho pracoval ve skokanském prostředí jako trenér. V Harrachově provozoval penzion. V posledních letech žije na Karlštejně.
Jan Mazoch
V roce 2007 vyděsil národ, když při závodě Světového poháru v Zakopaném spadl na hlavu a pak strávil pět dní v bezvědomí v nemocnici v Krakově. K závodění se ještě vrátil, ale brzy kariéru ukončil. Poté pomáhal Nadaci Jedličkova ústavu, přiženil se na severní Moravu a pracuje jako obchodní zástupce. Jako vnuk legendárního Jiřího Rašky stál u zrodu populární Raškovky. Pro její výrobu poskytl originální předlohu po dědovi.
František Jež
Olympijský medailista s československým družstvem z Albertville 1992 a čtyřnásobný vítěz závodu Světového poháru. Po kariéře se vrhnul na podnikání. Ve slavné éře Jakuba Jandy působil jako jeho manažer a stál i za tehdejším projektem Jandys Teamu. Dál podniká v oblasti autobazarů. Občas se objeví jako stylař na skokanských závodech žáků.
Jakub Sucháček
Na přelomu století byl mladým talentem, první závody Světového poháru absolvoval v patnácti, na OH v Naganu skončil patnáctý na velkém můstku. Ve třiadvaceti toho měl dost a skončil. Tři roky montoval v továrně elektromotory, pak osm let jezdil v Itálii s kamionem. Ke skokům se ale vrátil jako žákovský trenér ve Frenštátě pod Radhoštěm a teď je koordinátorem této kategorie.