Maskotem MS v krasobruslení je ježek: Vyberete mi jméno!
Co má společného ježek a krasobruslení? Zatím ještě nic! Ale za pět měsíců bude všechno jinak.
Poměrně sympatický hmyzožravý savec totiž bude maskotem březnového světového šampionátu v Praze, kam se smetánka vrací po třiatřiceti letech.
„Představa ježka na ledě může být na první pohled nečekaná, ale pro nás je ztělesněním houževnatosti a křehkosti. Stejně jako si krasobruslaři musí hlídat každý detail pohybu, i on při svých cestách velmi opatrně našlapuje,“ vysvětlil šéf mediálních operací MS Židík.
Jméno ježura ještě nemá, budou ho navrhovat i vybírat sami fanoušci!
Témata: krasobruslení, šampionát, mistrovství světa, blesksport, Praha, ježek