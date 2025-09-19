Úřadující vicemistryně světa Norky na kempu v Česku: Děsivá nehoda!
Mistrovství světa žen v házené startuje až v listopadu. Elitní národní týmy již ale vyjely na soustředění a přípravné kempy. Vicemistryně z Norska zvolily netradiční destinaci: Českou republiku! A hned je postihla dopravní nehoda.
Úterý, ulice Dyleňská Cheb. Pokud jste tudy chtěli projet, měli jste smůlu. Cestu zablokovala dopravní nehoda. A ne úplně běžná. Týmový autobus norské házenkářské reprezentace žen narazil do jeřábu.
Házenkářky si užívaly zábavu a panovala dobrá nálada, když mířily na trénink. Najednou vše přerušil náraz a ozvala se hlasitá rána. Několik oken se podle fotografií vysklilo. Děsivý náraz se obešel bez zranění. Žádné z hráček se naštěstí nic nestalo. „Všichni byli v pořádku. V autobuse nebylo žádné rozbité sklo,“ poznamenala obránkyně Stine Ruscetta Skograndová.
Autobus musel na výměnu několika oken, ale vše se stihlo opravit během tréninku. Po něm byly hráčky převezeny zpátky na ubytování ve Františkových lázních. Nic tak nebrání tomu, aby se uskutečnilo utkání O štít města Chebu mezi Norkami a Turkyněmi v pátek večer.