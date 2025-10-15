Hašek končí, co dál? Zřejmě Köstl, od ledna ideálně cizinec. A když ne, tak na baráž Trpišovský?
Nepřesvědčivé výkony a historická rána od Faerských ostrovů zazvonily konec Ivana Haška na reprezentační židli. Výkonný výbor jej jednomyslně odvolal. Kdo na jeho místo? Nejbližší zápasy povede překlenovací trenér z Česka, ale hlavní a dlouhodobý cíl fotbalového vedení směřuje dál – k cizinci. Pravomoc k výběru příštího prvního trenéra v zemi dostal generální manažer Pavel Nedvěd.
V úterý odpoledne, ihned po návratu z nepovedeného ostrovního výjezdu, se na Strahově sešli generálové, kteří mají na starosti reprezentaci. Předseda asociace David Trunda, manažer Pavel Nedvěd, členové výkonného výboru Zdeněk Grygera a Adolf Šádek. Druhý den dopoledne si setkání zopakovali i s Ivanem Haškem, v tu chvíli ještě trenérem národního týmu.
Poslechli si jeho vysvětlení. Po schůzce David Trunda rozeslal zbývajícím členům výkonného výboru do mailu anketu se třemi možnostmi. Pro odvolání, proti odvolání, zdržel se.
Verdikt byl jednoznačný, dokonce jednomyslný. „Na základě debat, které probíhaly jak ve výkonném výboru, tak v užší skupině, jsme nechali hlasovat a bylo stoprocentně schváleno, že k dnešnímu dni jsme ukončili spolupráci s Ivanem Haškem a Jaroslavem Veselým,“ potvrdil Trunda.
Hašek verdikt krátce komentoval. „Výsledek na Faerských ostrovech je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace. Přijímám za něj plnou odpovědnost. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o mém odvolání z funkce hlavního trenéra reprezentace, rozhodnutí respektuji,“ uvedl.
Co se bude dít teď? Upřímně, je to docela zamotané, ale pojďme to zkusit rozplést. Jasné je, že nejdřív se bude hledat trenér, který doručí dvě povinné výhry nad trpaslíky. Jednu z přátelského měření se San Marinem, druhou z kvalifikační rozlučky proti Gibraltaru, oboje v listopadu. Tento trenér pak v ideálních představách vedení fotbalu skončí. Byl by to takový překlenovací kouč, i když na asociaci si pro něj vypůjčili anglické slovíčko. „V mezidobí pracujeme na takzvaném ‚bridge trenérovi‘, tedy přechodném řešení, které nám pomůže zvládnout jedno, případně dvě nejbližší reprezentační období.“
Mohl by jím být Miroslav Koubek, o němž se nejhlasitěji mluvilo? Pořád ještě mohl, ale skoro se zdá, že favorit je jinde. Trunda při dotazu na Koubka odpověděl: „Teď se bavíme se o tom, aby byla zachovaná kontinuita na příští reprezentační sraz. Už po tiskové konferenci zahájíme jednání. Neradi bychom komentovali jména, ale myslím si, že vás brzy budeme informovat o novém trenérovi, který by nás provedl tímto obdobím.“
Z asistenta „bridge“?
Do tohoto vzorce a slovech o kontinuitě zapadá jméno, které skutečně zní zákulisím – Jaroslav Köstl. Ano, dosavadní Haškův asistent. Vedení ho totiž narozdíl od druhého asistenta Jaroslava Veselého neodvolalo.
Ovšem pokud půjde vše podle představ vedení, také Köstl po kvalifikaci reprezentaci opustí. Hlavním záměrem asociace je totiž pod vedením generálního manažera Pavla Nedvěda najít dlouhodobého trenéra ze zahraničí, a to od ledna. Ve třech výrocích Davida Trundy to vypadá následovně:
- „Co se týká složení nového realizačního týmu, jednání budou probíhat v nejbližších dnech. Naším cílem je najít koncepční řešení, které bude dávat smysl i pro celé období do roku 2030, to znamená mistrovství světa, mistrovství Evropy a ještě mistrovství světa.“
- „Krok 1: Pavel Nedvěd dostal od výkonného výboru pověření připravit delší seznam adeptů ze zahraničí, kteří by odpovídali naší dlouhodobé čtyřleté koncepci.“
- „Krok 2: Z delšího seznamu vytvoříme kratší list a následně vybereme dvě až tři jména pro dlouhodobou spolupráci.“
Pavel Nedvěd má pod svou záštitou i výběr přechodného trenéra a na obou krocích bude pracovat souběžně, byť časově urgentnější je „bridge“.
U cizince pochopitelně bude záležet kromě odbornosti také na penězích. Ekonomická situace asociace není zářivá a zahraniční trenér se nejspíš nespokojí s českým standardem. Mluvilo se například o Fatihu Terimovi, jehož pojí vazby na Pavla Nedvěda ze společného arabského angažmá. Ten už měl být podle informací Sportu kontaktován a myslí si na 100 000 eur měsíčně, tedy v korunách na 2,5 milionu. To je mimo český dosah. „Cílem je najít trenéra, který bude odpovídat naší dlouhodobé koncepci. Musíme přitom sledovat i finanční stránku fotbalové asociace a podmínky, které mu budeme schopni nabídnout,“ potvrdil ekonomické aspekty Trunda.
Předseda i tak věří, že k dohodě s cizincem dojde, a to už dlouho před baráží. „Pokud se ukáže, že spolupráce se zahraničním kandidátem bude vhodná pro všechny strany, může to být už od 1. 1. V případě, že by k tomu v lednovém období nedošlo, budeme hledat přechodného trenéra.“
Na vysvětlení, Trunda na tiskové konferenci vyslovil termín 1. 7., ale redakce si oficiálně ověřila, že skutečně mínil 1. leden.
Na MS nejspíš cizinec
Takže pokud jsme teď v situaci, že Česko má od Nového roku zahraničního trenéra s mandátem na čtyři roky, je všechno jasné. Jenže když se lov nezdaří, věc dostane další drajv. Trundou zmíněný přechodný trenér od ledna totiž není tím „bridge“ trenérem pro listopad.
Je to někdo zavedený, kdo by realizační tým doplnil a patrně se postavil do jeho čela. „Budeme dávat důraz na obměnu realizačního týmu a v lednovém období můžeme využít i české trenéry, kteří jsou aktuálně volní,“ vysvětlil Trunda.
Že by tedy až v tuto chvíli došlo na Koubka? Je to možné, protože tento muž skutečně může být volný. Ale rovnou se v kuloárech říká, že si asociace v takové situaci myslí i na Jindřicha Trpišovského a na jeho krátkodobé angažmá, souběžně s tím slávistickým, při němž by si třeba zopakoval spolupráci s Köstlem… V případě postupu na mistrovství světa by však tato česká varianta velmi pravděpodobně skončila a na samotný turnaj by tým jel pod vedením nového, zahraničního trenéra.
Takže summary. Podle scénáře fotbalové generality to tedy nyní vypadá nejspíš takto:
1. Na listopad varianta „bridge“, dost možná Jaroslav Köstl, po něm od ledna cizinec, který u týmu zůstane bez ohledu na baráž a (ne)postup na mistrovství světa.
2. Když to v lednu s cizincem nedopadne, tak doplnění realizačního týmu o zavedené jméno z Čech s tím, že se dále hledá zahraniční varianta.
3. V případě nalezení vhodného kouče z ciziny to bude on, kdo povede mužstvo na turnaji, i kdyby se o postup nezasloužil.
Každopádně, good luck!
Reakce Ivana Haška na odvolání
„Výsledek na Faerských ostrovech je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace. Přijímám za něj plnou odpovědnost. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o mém odvolání z funkce hlavního trenéra reprezentace, rozhodnutí respektuji. Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání. Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na mistrovství světa postoupila. Přeji národnímu týmu a svému nástupci hodně úspěchů.“