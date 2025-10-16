Divoký postup Kataru na MS. Fanoušci přerušili zápas, fotograf házel sandály po hráčích
Velké emoce a chaotické potyčky přinesl klíčový zápas o postup na mistrovství světa. Fotbalisté Kataru si výhrou 2:1 proti Spojeným arabským emirátům zajistili účast na šampionátu v Severní Americe a na stadionu to vyvolalo hodně vzruchu. Fanoušci hostů se po obou inkasovaných gólech snažili vniknout na trávník a zasypali pořadatelskou službu i aktéry na hřišti stovkami kelímků. Vzduchem létaly i sandály.
Emirátům stačila ke kvalifikaci na první mundial od roku 1990 remíza. Katar, který si vyzkoušel mistrovství světa poprvé před třemi lety jako pořadatelská země, musel pro postup bezpodmínečně vyhrát.
Napětí na 25tisícovém stadionu tak bylo velké a ve druhém poločase vzduchem létaly nejen obrovské emoce.
Když v 74. minutě zvýšil na 2:0 pro domácí stoper Pedro Miguel, rozběhl se k oslavě přímo před kotel fanoušků soupeře, a těm se to rozhodně nelíbilo.
Proto směrem ke katarskému fotbalistovi vedle nadávek přiletěly i sandály či plastové lahve. Jedno z videí na sociálních sítích dokonce zachycuje nasupeného fotografa, který do hroznu radujících se Katařanů rozzuřeně vrhá svou obuv.
Další videa přímo z tribun pak ukazují, jak se řada horkokrevných šejků snažila probojovat přímo na hrací plochu a pořadatelská služba společně s policií musela situaci dlouho uklidňovat.
Řádění v ochozech údajně odnesl lehkým zraněním jeden z členů realizačního týmu Kataru, jehož zasáhl některý z hozených předmětů přímo do hlavy. „Těmto situacím se musíme vyhnout. Jde o nebezpečné věci a je třeba se jich vyvarovat,“ káral fanoušky trenér Kataru Julen Lopetegui.
„Všichni chceme vidět vášeň, podporu týmů a oslavy, ale tohle chování musíme omezit. Fotbal je sport, který má lidi a národy spojovat,“ dodal.
Trenér hostů Cosmin Olaroui nechtěl vlastní fanoušky kritizovat: „Dělo se to z obou stran. Nebylo to v pořádku, ale co s tím můžeme dělat?“ shrnul nepokoje na tribunách jednoduchou odpovědí a místo toho hanil „neférové podmínky“.
„Každý by měl dostat stejnou šanci. Je to jednoduché, play off by se mělo hrát na neutrální půdě. Každému je to zřejmé, ale nemůžeme to změnit,“ opřel se do komplikovaného kvalifikačního systému, který v tomto kole dal velkou výhodu Kataru a Saúdské Arábii, na což si stěžoval také Irák.
Pořádkovým složkám se nakonec podařilo vypjatou situaci v ochozech uklidnit a po několikaminutové pauze mohlo drama pokračovat.
V 89. minutě dostal domácí Tarek Salman červenou kartu a vzhledem k dlouhým přerušením po obou gólech rozhodčí nastavili víc než čtvrt hodiny. Hosté však v tomto čase zvládli už jen snížit brankou Sultana Adila.
Na mistrovství světa se tak podruhé za sebou podívá Katar. Naopak Spojené arabské emiráty teď čeká ještě baráž proti Iráku, v níž se pokusí prolomit 36 let dlouhé čekání na účast na největší světové akci.