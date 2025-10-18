Poslední pokus o záchranu ostatků legendy Dahlmeierové (†31) zkrachoval: Tělo je pryč!
Před každou expedicí, když si do ruksaku balila cepín, jistítka i expresky, uvědomovala si, na jak nebezpečnou misi se vydává. „Kdyby se něco stalo, neriskujte a nechte moje tělo v horách,“ říkala biatlonistka a horolezkyně Laura Dahlmeierová (†31). Teď už je jasné, že její přání bude naplněno!
K tragédii německé dvojnásobné olympijské šampionky došlo na obávaném masivu Laila Peak 28. července. Strhlo ji kamení a tělo se propadlo do nepřístupného terénu. I když rodiče sportovkyně chtěli dceru převést domů do Garmisch-Partenkirchenu, jejich snaha přišla vniveč.
Konec nadějí
„Neexistuje šance její tělo najít,“ oznámil teď otec Laury Andreas. „Zůstala tam, kam patřila. Mezi vrcholy, které milovala,“ reprodukoval slova horolezce Thomase Hubera (58), který se pustil do poslední »záchranné« akce. „Když se tam Thomas naposledy vydal, tělo Laury už nenašli.“
Huber s parťákem Tadem McCreou si pro ostatky šli v září. „Věděl jsem přesně, kam musíme jít, abychom měli co nejlepší výhled. Měli jsme dalekohled s třicetinásobným zvětšením i dron,“ vysvětloval horolezec v Der Spiegel. Po těle ale ani památky...
„Vzhledem k teplému počasí v Pákistánu bylo pravděpodobné, že Laura se bude propadat níž a níž,“ dodal. Teď je podle všeho v jedné z trhlin, kam den co den padá kamení. „Je to krásné místo, kde Laura našla absolutní klid,“ uzavřel Huber.