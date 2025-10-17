Cyklista Wiggins o svém sebezničení: Šňupal kokain z olympijské medaile!
Slavný cyklista Bradley Wiggins (45) se rozhodl sepsat svou autobiografii. Ta se na pultech objeví 23. října, ale již nyní prosakují šílenosti, kterých se během kariéry dopouštěl.
Rok 2012 byl rok Wigginse. Minimálně to platilo pro cyklistický svět. Tour de France mu patřila a na olympiádě v Londýně si vyjel zlatou medaili v časovce. „Jeden z velkých momentů z Londýna 2012. Sedím ve skříni, šňupu kokain ze své medaile, dělám si legraci ze svého vlastního výkonu a nenávidím vše, co k tomu vedlo,“ popisuje svůj vrchol kariéry.
Sám to nazval sebezničením. „Bylo to, jako bych čůral na něčí hrob. V tu chvíli jsem čůral i na svůj vlastní. Zlatá medaile, Tour de France... všechno pro mě bylo mrtvé. Člověk, kterým jsem byl v Paříži a Londýně, pro mě byl taky mrtvý,“ doplnil své pocity.
O rok později, v roce 2013, ho královna Alžběta II. pasovala na Sira. Ve své knize se vrátil i k návštěvě »crackového domu« v Middlesbrough a spaní na lavičkách v parku. Rovněž popsal své vystoupení v televizi BBC v roce 2022. „Naprosto manické,“ okomentoval svůj výkon, kdy přiznal, že byl 24 hodin pod vlivem marihuany a nespal.
Loni se ze Sira Bradleyho Wigginse stal téměř bezdomovec. Soudem byl prohlášen za bankrotujícího a musel prodat svůj dům. Na začátku tohoto roku přiznal, že se zbavil závislostí. „Jsem šťastný, že jsem stále tady,“ vyznal se.