Čech debutoval v NHL a… seřezal soupeře! Velká chvála z úst trenéra i spoluhráče

Jaroslav Chmelař si odbyl debut v NHL a okořenil ho bitkou s Travisem Hamonicem
Jaroslav Chmelař si odbyl debut v NHL a okořenil ho bitkou s Travisem HamonicemZdroj: Profimedia.cz
Jaroslav Chmelař si v dresu New York Rangers odbyl premiéru v NHL v utkání proti Detroitu
Jaroslav Chmelař si v dresu New York Rangers odbyl premiéru v NHL v utkání proti Detroitu
Jaroslav Chmelař si v dresu New York Rangers odbyl premiéru v NHL v utkání proti Detroitu
Český útočník Jaroslav Chmelař má před sebou premiéru v NHL
Jaroslav Chmelař je přesvědčený, že pobyt na vysoké v Providence College mu hodně pomohl k podpisu smlouvy v NHL
Český útočník Jaroslav Chmelař (vlevo) si nemůže vynachválit působení na univerzitě
Reprezentační útočník Jaroslav Chmelař, který má stříbro z šampionátu dvacítek 2023, podepsal nováčkovský kontrakt s New York Rangers
8
Patrik Czepiec
NHL
Další česká vlaječka svítí na mapě NHL. Historicky nejhubenějších stopa tuzemských zástupců v zámořské lize od osamostatnění státu se rozrostla zásluhou Jaroslava Chmelaře. Útočník stříbrné party z juniorského mistrovství světa 2023 si navíc rovnou křikl o velkou pozornost. Před koncem utkání mezi jeho NY Rangers a domácím Detroitem se nezalekl pěstního souboje s Travisem Hamonicem. Soupeře v bitce přejel.

Po noci z pátku na sobotu počítá Česko 14. hráče z pole v aktuální sezoně nejslavnější hokejové soutěže. Do nepříliš široké skupiny nakouknul Jaroslav Chmelař, dvaadvacetiletý forvard, který při premiéře stihl devět střídání s celkovou hodnotou času na ledě 6:27.

Přesto neunikl očím fanoušků, spoluhráčů ani trenérů. V 55. minutě zasadil šest pravých háků na hlavu nebohého obránce Red Wings Travise Hamonica, jenž se po posledním úderu poroučel na hrací plochu. Střídačka Rangers měla rázem svého hrdinu, odvážný počin bujarým klepáním holí ocenil třeba kapitán týmu J. T. Miller.

„Vypadal, jakože ví, co dělá, to vám řeknu. Je to hlavně skvělý kluk, jeho nadšení bylo výtečné, nakazil tím ostatní v mužstvu. Už teď je oblíbený, má skvělou energii. Co vím, byli u toho také jeho rodiče, což je skvělé. Museli vidět tu bitku, kterou si budou pamatovat dlouho,“ smál se hlavní trenér Blueshirts Mike Sullivan.

Přidal se i nový Chmelařův spoluhráč Braden Schneider. „Bylo to úžasné. On je velký chlap, ale nemyslel jsem si, že by to byl nějaký bitkař. Jenže panebože, on fakt rozdával bomby! Vypadal, jakože má za sebou hodně rvaček, ale celkově odehrál velmi dobrý zápas, dohrával protihráče,“ hodnotil čtyřiadvacetiletý bek newyorského klubu.

Za předchozích 97 utkání mezi profesionály přitom Chmelař stihl jen dvě bitky, když se naposledy před více než dvěma měsíci popral za farmu z Hartfordu. Právě z AHL si ho Rangers vytáhli pro debut na velké scéně. Povolávací rozkaz pro mladého Čecha sice přišel už na počátku týdne, ale startu se po několika nácvicích ve čtvrté brázdě dočkal o víkendu.

Z reprezentantů ze stříbrného šampionátu dvacítek z roku 2023, kteří pod vedením trenéra Radima Rulíka přerušili osmnáctileté čekání na medaili z MS, je Jaroslav Chmelařem čtvrtým, kdo se představil v NHL. Následoval tak Davida Jiříčka, Stanislava Svozila a nejvíce etablovaného Jiřího Kulicha z Buffala. Na šanci teprve čekají jména jako Tomáš Hamara, David Špaček, Jakub Brabenec, Eduard Šalé, Matyáš Šapovaliv nebo Gabriel Szturc.

Chmelař by mohl znovu naskočit hned v noci na neděli v derby s NY Islanders. Už teď si ovšem odškrtl velké osobní přání. „Nemůžu ani vyjádřit ten pocit, byl by to splněný sen,“ povídal ještě před debutem. „Když se to podaří, užiju si každý okamžik.“

Svá slova posléze dodržel. A po roční pauze navázal na bohatou českou minulost v Rangers, kde z krajanů naposledy zápolil aktuální centr Vancouveru Filip Chytil. Organizace z Big Apple navíc ve Chmelařovi vidí solidní potenciál.

„Generální manažer hlavního týmu Chris Drury a GM farmy Ryan Martin mi říkali, že patří k nejlepším útočníkům záložního klubu. Hrál extrémně dobře, proto si zasloužil povolat nahoru a je v tomto týmu. Skvělá zpráva pro všechny, protože na výkonnosti opravdu záleží jak v trénincích, tak v zápasech. Ať jste zrovna v New Yorku, nebo v Hartfordu,“ komentoval hlavní kouč Sullivan.

