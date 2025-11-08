Barca padla s Realem. Veselý na 15 bodech, Satoranský zuřil po vyloučení
Basketbalové El Clásico mezi Barcelonou a Realem Madrid se v katalánské metropoli tentokrát odehrálo pod hlavičkou Euroligy. Barca doma v Palau Blaugranas padla 92:101. Domácím nepomohlo ani 15 bodů Jana Veselého. Tomáš Satoranský se vyfauloval, když se rozčílil na rozhodčí a dostal technickou chybu. Fanoušci v ochozech dávali najevo nespokojenost s tím, kudy se basketbalová Barcelona ubírá a požadovali odstoupení ředitele klubu Josepa Cubellse.
Ten zápas se od začátku pro Barcelonu nevyvíjel dobře. Vždyť Satoranský a spol. ani na sekundu v utkání nevedli. Real jednoznačně tvrdil muziku a většinu času vedl dvouciferným rozdílem ve skóre. Poměrně jasný průběh pak potvrdil i kouč domácích Joan Peňarroya. „Jsou jako tým určitě silnější a větší než my, ale musíme být agresivnější, než jsme byli dnes. Pokud nedokážeme konkurovat v otázce fyzické síly, musíme najít jiné způsoby, jak hrát,“ řekl, ale jinou cestu během utkání nenašel.
Peňarroya ale obecně hledá už notnou dobu cestičky, jak Barcelonu zlepšit. Mnohé překvapilo, že po zpackané minulé sezoně v klubu zůstal. Sázka na koncepčnost ale v tomto případě zatím španělskému velkoklubu příliš nevychází.
Z českého pohledu se dařilo vlastně poměrně značně oběma hvězdám. Veselý se s patnácti body stal třetím nejlepším střelcem týmu. Satoranský měl na hru Barcy značný vliv, když za šestnáct a půl minuty nastřádal sedm bodů, pět asistencí a tři doskoky. Proč ale hrál na své poměry tak málo?
V magickém čase 2:22 do konce třetí čtvrtiny si udělal čtvrtý faul v utkání při bránění madridského obra Willyho Tavarese. Nedovolený zákrok byl odpískán hodně přísně a Satoranský dal neskrývaný průchod emocím, jak to u něj neznáme. Sudí nelelkoval a udělil českému rozehrávači technickou chybu, to by samo o sobě nevadilo, ale celkově tedy během chvilky nastřádal čtvrtý a pátý faul a to už znamenalo konečnou.
Fans chtějí odvolání šéfa klubu
„Tohle prostě nebyl faul a ovlivnilo to zbytek zápasu,“ pronesl Peňarroya po utkání. Otázkou je, jestli by zápas přítomnost Satoranského z pohledu Barcelony spasila.
Tématem El Clásika ale byly také bílé kapesníčky a pokřiky v hledišti, kterými dávali domácí fans v závěru kláná jasně najevo, že se situací v klubu nejsou spokojeni. Při pískotu diváků došlo i na vyzvání k rezignaci šéfa basketbalové sekce Josepa Cubellse. Ten seděl ve VIP lóži vedle prezidenta celé barcelonské organizace Joana Laporty.
„Můžu se soustředit jen na to, aby se tým každý den zlepšoval a hrál lépe, a abych se pokusil změnit náladu některých fanoušků, kteří už dlouho mají příliš mnoho pochybností. Není to příjemná situace pro nikoho,“ pronesl na tiskové konferenci po utkání Peňarroya, kterého grilovali přítomní novináři.
A není divu. Barcelona je po prohře s Realem na 9. místě Euroligy s bilancí 5 výher a 4 proher. Vlastně ještě horší je paradoxně situace ve španělské lize. Vzorek pěti utkání sice není zase tak vypovídající, ale Barca i tam už nasekala tři porážky. Naposledy doma nestačila na provinční Murcii. Zatím to tak vypadá na ještě horší sezonu pod taktovkou Peňarroyi, než byla ta předešlá. Šanci na částečný reparát dostane Barca v neděli, kdy v době oběda dojde v domácí soutěži na katalánské derby s Gironou.