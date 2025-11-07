Čtyři roky od smrti Dušana Paška ml.: Konec srdcovky a velký dluh!
Před čtyřmi lety šokovala Slovensko zpráva o náhlém úmrtí Dušana Paška ml. (†36). Bývalý hokejista spáchal sebevraždu a jeho bezvládné tělo našli v bratislavské čtvrti Koliba náhodní kolemjdoucí. Za sebou zanechal Pašek několik pracovních projektů, ale podle zjištění webu Pluska.sk měly některé z nich podobně smutný osud jako on sám...
Nejsilněji byl Dušan Pašek spjatý pravděpodobně s hokejovým klubem Bratislava Capitals. Po jeho skonu se šířily teorie o tom, že za jeho sebevraždou podle dopisu na rozloučenou mohla stát smrt talentovaného hráče Borise Sádeckého (†24). Ten si podle portálu Pravda.sk údajně dokonce Paškovi stěžoval na lehkou zdravotní indispozici a zvažoval vyšetření u specialisty. Po společné debatě k tomu ale nakonec nedošlo. Během jednoho ze zápasů pak ale Sádecký zkolaboval a později zemřel. A Pašek si to bral za vinu...
Dušan v klubu zastával pozici generálního ředitele a víceprezidenta. Z jeho slov bylo zřejmé, že pro tuto práci dýchá. „Je to moje srdcová záležitost. Všechnu energii věnuji úspěchu klubu, žiji pro dnešek. Až se ekonomická situace stabilizuje, můžeme mít vyšší cíle,“ řekl v roce 2021 pro časopis For-men. Slovenský web připomněl, že podle údajů z FinStatu měla společnost v roce 2021 tržby ve výši 1 389 milionů eur (zhruba 35 miliard korun), což představovalo nárůst o 61 procent. Ztrátu pak snížila o 87 procent na -51 938 eur (asi 1 298 450 korun). Se srdcem Paška jako kdyby dotlouklo také srdce klubu. Po jeho smrti tým nedohrál sezónu a 16. května 2023 zanikl.
Mimo to podnikal Pašek i v oblasti pohostinství. V roce 2017 spolu s prezidentem klubu Ivem Ďurkovičem otevřel kavárnu, která měla být místem pro fanoušky a sportovce. Společnost s názvem DP Café s.r.o. loni vykazovala ztrátu -45 452 eur (přibližně 1 136 300 korun) a tržby klesly na nulu. A co hůř, subjekt měl několik finančních závazků. Vůči slovenské Finanční správě se jednalo o částku 27 206 eur (asi 680 150 korun), v případě Všeobecné zdravotní pojišťovny šlo o částku 542 eur (cirka 13 550 korun) a u Sociální pojišťovny se pak jednalo o 1 932 eur (zhruba 48 300 korun). Ve společnosti po Paškově skonu působí jako společnice Dušanova sestra Alexandra.
Ta ostatně figuruje jako jednatelka společnosti DUMISA s. r. o., se kterou byl Pašek také spjat. Firma se v roce 2024 dostala ze zisku 27 878 eur (přibližně 696 950 korun) do ztráty -430 eur (cca 10 750) a tržby klesly na nulu. Krátce po Dušanově smrti pak byla zrušena firma P&P Company s.r.o., ve které působil v roce 2004 až 2008.