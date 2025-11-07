Pohřeb Pavla Složila st. (†56) na závodišti: Syn se skrýval v davu!

Syn Pavel na tátově pohřbu nechyběl, přestože se rozkmotřili. Neseděl ale vpředu se svými sourozenci, ale ukrýval se v davu.
Na začátku radslavické dostihové dráhy vzniklo z pohřebních věnců a květin malé pietní místo
Poslední rozloučení s Pavlem Složilem se konalo na jeho radslavickém dostihovém závodišti u překážky zvané Anglický skok
Na pohřeb v Radslavicích přišla dobrá tisícovka lidí
Zarmoucení příbuzní. Mezi nimi i dcera Ivanka a syn Lukáš. Pavel se skrýval v davu.
Přes závodiště byla vytvořena zvláštní cesta s fotografiemi zemřelého jezdce, trenéra a chovatele
S Pavlem Složilem se přišli rozloučit i jeho milovaní koně Westminster Star, Master Westminster a Je Suis Sans Peur
Jeho tři věrní koně, příbuzní a hned několik set známých. Ti všichni dali včera poslední sbohem slavnému žokeji a trenérovi Pavlu Složilovi st. (†56). Nechyběl ani rozkmotřený syn, během obřadu se ale skrýval v davu.

Pavel Složil starší skonal 29. října na dostihovém závodišti v Radslavicích na Přerovsku. Přímo tam se také pieta konala. „Zemřel na místě, které miloval. Náhle usnul a už se neprobudil. Sice byl mladý, ale myslím, že to byla krásná smrt. Co víc by si mohl člověk, který miloval koně, přát než u těch milovaných koní umřít,“ řekl Blesku jeden z mnoha účastníků pohřbu.

Změnil si jméno

Se Složilem se přišly rozloučit jeho milovaní koně Je Suis Sans Peur, Westminster Star a Master Westminster, které do dostihů cepoval. V první řadě pak stála rodina zesnulého, chyběl v ní ovšem jeho (původně) stejnojmenný syn. S Pavlem Složilem ml. (27), vítězem Velké pardubické z roku 2021, se totiž až tak rozkmotřil, že si syn dokonce změnil příjmení na Potěšil!

Na tatínka ovšem nezanevřel natolik, aby vynechal i jeho pohřeb. Raději ale splynul s početným davem, z něhož vystoupil až v momentě, kdy šel položit květinu na rakev.

Dlouhý potlesk

Tu do Radslavic přivezl historický kočár s dvěma vraníky a kromě obřího věnce se na ní skvěl Složilův typicky zeleno-červený dres s modrou helmou. Duchovní, který celebroval církevní část pohřbu, přirovnal život k závodu, který má start a cíl. „I bratr Pavel došel nebo doběhl do cíle svého života,“ řekl a dodal: „Když kůň doběhne do cíle, závod pro něj ještě nekončí. Musí se také vrátit domů. A i my dnes vracíme bratra Pavla do boží náruče.“ Na onen svět ho vyprovodil dlouhý potlesk smutečních hostů.

Turbo hrálo dvakrát

V průběhu pohřbu zaznělo pět písní, které měl Pavel Složil nejraději. Jako první Tam u nebeských bran Michala Tučného, poté Voda živá Anety Langerové, jako třetí Nesnáším loučení Michala Davida, po ní Haberova Boli sme raz milovaní a na závěr Chtěl jsem mít od kapely Turbo. Ta zazněla dokonce dvakrát za sebou, přičemž při druhém opakování se vůz s rakví s tělem Pavla Složila vydal na poslední projížďku dostihovou dráhou.

 

Skon hned po narozeninách

V den státního svátku 28. října slavil šestapadesáté narozeniny. Druhý den ráno pak Pavel Složil ještě vyřizoval pracovní záležitosti mimo Radslavice. Když se vrátil, jeho první cesta vedla – tak jako vždy – ke koním. Právě u nich byl pak později nalezen mrtvý. Podle dostupných informací ho náhle zradilo srdce.

 

Víte, že... Složil bral ve Velké pardubické 1997 druhé místo v sedle Marketplacea. Během žokejské kariéry oslavil 32 vítězství, dalších 59 přidal jako trenér.

