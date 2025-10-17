Trpké vzpomínky hokejové hvězdy Peslarové: Trenér z ní dělal kluka
Patří mezi nejvýraznější hokejistky v Česku! Brankářská superstar Klára Peslarová (28) teď sice v hokejovém světě září, ale cesta na vrchol nebyla vždy snadná. Tuzemské prostředí nenabízí holkám, které se pro hokej rozhodnou, takové podmínky, jako chlapcům, což vedlo k momentům, které ostravskou rodačku přivedly do rozpaků...
Ženský hokej zažívá v posledních letech v Česku parádní boom. Do tuzemských kin teď míří snámek »Holky na led!«, který dokumetuje skvělý rok českých reprezentantek a ukazuje zákulisí celého ženského hokeje. Jednou z největších hvězd je brankářka Klára Peslarová, která zavzpomínala na to, jak vypadaly její začátky. A lehké to rozhodně bylo...
„Rodiče mých spoluhráčů věděli, že jsem holka, ale v té době jsem byla krátkovlasá. Nechtěla jsem mít dlouhé vlasy,“ vrátila se do vzpomínek odchovankyně porubského hokeje. V tuzemsku se sice jedná o jeden z nejoblíbenějších sportů, ale ženských klubů je v Česku poskrovnu, a tak dívky často trénují v týmu plném chlapců. Přesně tak jako Klára.
„Tím, jak jsem stála v bráně, a rodiče na mě řvali: »Dobře, Kláro! Jen tak dál! Pokračuj, Kláro!« Tak se rodiče protihráčů strašně blbě otáčeli a dívali se stylem: Co to řvete? Vždyť tam žádná holka není!“ vylíčila Peslarová, jejíž bratr Jakub (33) také propadl hokeji.
„Vypadalo to v ten moment strašně blbě. Takže přišel druhý trenér a řekl mi: Ode dneška jsi Karel,“ popsala v rozpacích Klára, ze které se o pár let později stala jedna z nejznámějších hokejistek u nás a opora národního týmu.