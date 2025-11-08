Dynamu hrozí odchody i ztráta podpory města. Dlouhá pauza? Nesmyslná, diví se kouč Opavy
Páteční večer znamenal poslední vystoupení fotbalistů Českých Budějovic v podzimní části druholigové sezony. Sérii čtyř výher utnula Opava. Na jihu Čech zvítězila po solidním takticky vyspělém výkonu 1:0, aktuálně je třetí za Zbrojovkou a Táborskem. Oba týmy štve téměř čtyři měsíce dlouhá zimní pauza. V Dynamu navíc řeší závažnější problémy – majitelka Nneka Ede ve čtvrtek jednala se zástupci města a kraje, klubu hrozí ztráta finanční podpory od municipality.
Zápas Budějovic s Opavou rozhodl v 63. minutě povedeným volejem Papalelé, Opava se rozloučila s podzimem třemi body. Zaslouženě, také proti Dynamu předvedla vyspělý fotbal a ukázala, že patří mezi nejlepší kluby soutěže.
„Na jaře jsem k mužstvu přišel, když bylo patnácté a v posledních sedmi kolech jsme se zachraňovali. Udělali jsme jen malinké změny, ale teď hrajeme o třetí místo. Doma dáváme průměrně tři góly za zápas, hrajeme hodně atraktivní, útočný fotbal. Posun hráčů je obrovský, jsme za to moc rádi. Máme za sebou nejlepší půlsezonu Opavy za sedm let,“ pochvaloval si opavský kouč Roman Nádvorník, který k týmu přišel na jaře.
Po 15 kolech s jedinou porážkou na kontě si podobně jako další druholigové týmy dlouho počká na další soutěžní zápas – Opava zahajuje jaro 21. února dohrávkou s brněnským Artisem, tedy skoro až za čtyři měsíce.
„Tohle je špatně, mělo by se hrát minimálně do konce listopadu a začínat maximálně druhý týden v únoru. Tahle dlouhá pauza je nesmyslná,“ kroutil hlavou Nádvorník. „Měli bychom být placení za fotbal, ne za to, že budeme jen trénovat a běhat. Pro všechny je to špatně, i pro rozvoj hráčů, ti rostou nejen tréninkem, ale těžkými zápasy. Přátelský zápas není těžký zápas.“
Souhlasila i poražená budějovická strana. „Je to velice složité, pro mě nová věc, nemám s takovou pauzou zkušenosti. Prakticky čtyři měsíce jen trénovat je trošku únavné,“ přiznal portugalský kouč Dynam Pedro Resende. „Čtyři měsíce bez fotbalu bych ani nezvládl. Máme nějaký předběžný plán, do poloviny prosince nás čekají tréninkové bloky. Pak bude delší pauza přes svátky a po novém roce zase začneme naplno,“ doplnil budějovický záložník David Krch.
Kraj chce svého člověka ve správní radě akademie
Budějovice musí přes zimní pauzu vyřešit jiné trable. Už během podzimu se problematicky domlouvaly tréninkové prostory v areálu Složiště, které patří městu a funguje především pro mládežnické celky. Navíc stále existuje značné pnutí mezi vedením města, kraje a současnou majitelkou, britskou podnikatelkou Nnekou Ede.
Šéfka Dynama osobně sledovala na stadionu páteční duel s Opavou, server iDnes přišel s informací, že ve čtvrtek proběhla schůzka mezi majitelkou Ede a zástupci kraje a města. Šlo o druhé setkání, první proběhlo v půlce letních prázdnin. „Překvapilo mě, že schůzka probíhala trošku jinak, než s čím jsem počítala. Bylo to nepříjemné,“ přiznala Ede v říjnovém rozhovoru pro Sport.
Zástupci Jihočeského kraje chtějí svého člověka ve správní radě akademie, kde figurují Ede a Michaël Michée, vedoucí sportovního úseku Dynama. „Je to z jednoduchého důvodu, abychom mohli kontrolovat pohyb financí v akademii a věděli, kam míří veřejné peníze,“ cituje idnes.cz náměstka hejtmana Jihočeského kraje Tomáše Hajduška.
Do konce listopadu by se obě strany měly ještě setkat a celou situaci vyřešit. V současné době je pozastavena třímilionová dotace kraje na provoz akademie. Klubu také hrozí, že přijde o finance od města, které jsou poskytovány formou reklamní podpory, jedná se o 12 milionů korun na čtyři roky. Budějovická radnice podporuje touto formou i volejbal nebo hokej, dva úspěšné sporty ve městě, kde kluby působí v nejvyšších republikových soutěžích.
Velmi reálný je odchod manažera prvního týmu Iva Táborského, který by měl zamířit na pozici výkonného ředitele do konkurenčního Táborska, kde kvůli přesunu do Plzně končí Martin Vozábal. Podle informací Sportu mají skončit i někteří důležití zaměstnanci klubu, kteří ne zcela souhlasí se směřováním Dynama pod novou majitelkou.
Po sezoně končí smlouvy i důležitým hráčům áčka, navíc odchovancům (brankář Colin Andrew, stoper Jan Brabec, záložník Krch). Velmi pravděpodobně budou do týmu přicházet další hráči ze zahraničí. „Ale není na mě říkat, jaké chci hráče, já si je nevybírám. Pracuji s kádrem, který mám,“ odpověděl v pátek večer na dotaz Sportu trenér Resende.
Dynamo končí podzim po 16 odehraných zápasech s 20 body na 10. místě tabulky. „Jsem za náš podzim šťastný, poděkoval jsem a pogratuloval za něj hráčům. Když jsme přišli těsně před startem sezony, bylo to pro nás těžké, zažívali jsme úplně novou situaci, přišlo plno nových hráčů. Celkově jsem ale spokojený,“ zhodnotil kouč Dynama, jehož práci si v klubu hráči velmi pochvalují.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|4
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|5
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|6
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|7
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|8
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|9
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup