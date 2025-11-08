Boj titánů o jedničku: trumfy drží posedlý Ital, o formě Alcaraze panují pochyby
Vyhráli devět z posledních deseti grandslamů a letos také každý turnaj, na kterém startovali oba dva. V žebříčku mají shodně přes 11 000 bodů, dvakrát tolik co světová trojka Alexandr Zverev. Hrůzovláda tenisového dua Jannik Sinner (24) – Carlos Alcaraz (22) nad mužským tenisem se nyní přesouvá na Turnaj mistrů do Turína, který startuje již v neděli. Na severu Itálie se rozhodne, který z nich zakončí rok jako světová jednička.
Oba již několik dní trénují v naleštěné turínské Inalpi Aréně a chystají se v dobrém zakončit rok, v němž se střetli ve třech ze čtyř grandslamových finále a zcela si podmanili mužský tenis. Jak mají Jannik Sinner s Carlosem Alcarazem rozdané karty?
Díky víkendovému triumfu na pařížské tisícovce se Sinner vrátil do čela žebříčku. Na jediný týden, jelikož již v pondělí mu vypadne 1500 bodů za loňské vítězství na Turnaji mistrů a přepustí trůn opět Alcarazovi.
Španěl drží vlastní osud pevně v rukách. Pokud vyhraje všechny tři zápasy ve skupině či postoupí do finále, nemůže ho Ital z první příčky sesadit.
A Sinner na to ani nemyslí. Již jen to, že se vrátil do hry o první místo, považuje za úspěch vzhledem k tomu, že od Australian Open tři měsíce nehrál kvůli trestu za doping. „Takže si budu hledět svého, jednička bude cílem hlavně pro příští rok. Tahle sezona byla skvělá bez ohledu na to, co se stane v Turíně,“ vzkázal.
Kdo je na vlně
Alcaraz minulý týden v pařížské La Défense aréně selhal už v úvodním zápase s levorukým Britem Cameronem Norriem a o jeho formě panují pochyby. Na sklonku sezony již bývá tradičně zbitý a opotřebovaný tak jako dřív jeho slavný španělský předchůdce Rafael Nadal. Opouští ho úsměv a nadšení do hry, stěžuje si na příliš dlouhý kalendář.
„Na konci sezony má Carlos vždy problémy. Je bavič, potřebuje být inspirovaný, aby hrál nejlíp. A podzimní evropské haly na něj možná působí klaustrofobicky. Po čtvrté hodině už máte venku tmu, denního světla moc neužijete. Možná i to se do jeho výkonů promítá,“ přemítal Andy Roddick, podle kterého je strojový Sinner povahově lépe uzpůsobený pro takové podmínky.
Ital loni rok zakončil čtrnácti výhrami v řadě, nyní má po slepených titulech ve Vídni a Paříži rozjetou desetizápasovou šňůru. Laboratorní prostředí v hale ho dělá ještě silnějším, pod střechou neprohrál už dva roky a 26 zápasů.
Alcaraze čeká třetí účast na mužském Masters, předchozí dvě pro něj nejsou zrovna zapamatování hodné. Loni do Turína dorazil nachlazený a bez formy, ve skupině vyhrál jen jednou a nepostoupil. V sezoně 2023 prošel do semifinále, kde utrpěl debakl s Novakem Djokovičem 2:6, 3:6. Celkově má při Turnaji mistrů negativní bilanci 3:4.
Pro Španělsko nejsou takové trable nic nového, z 55 ročníků dokázal Masters ovládnout hráč z Pyrenejského poloostrova jen dvakrát a například takový velikán jako Rafael Nadal ani jednou. To Sinner se na závěrečném turnaji roku honosí bilancí 10:2. Předloni hrál finále, loni se zapsal jako suverénní neporažený vítěz, když neztratil ani set a nemusel hrát jediný tiebreak.
Kdo se zlepšuje
Pokud v Turíně dojde na finále Alcaraz – Sinner, sehrají ti dva mezi sebou titulové boje na čtyřech z pěti nejdůležitějších turnajů roku. Italský stroj dokáže držet lajnu po celý rok a je méně náchylný na překvapivé porážky, ve vzájemných duelech s Alcarazem však ztrácí 5:11. Svůj tenis proto modeluje v poslední době především na úhlavního rivala.
„Když ho poslouchám, nepochybuji, že už je Carlosem trochu posedlý,“ prohlásil francouzský tenista Nicolas Mahut pro Eurosport. Když při vyvrcholení US Open nedokázal Sinner potvrdit roli favorita a Alcarazovi podlehl ve čtyřech setech, peskoval se za příliš předvídatelný tenis.
„Potřebuji hrát víc jako Carlos, něco změnit. Do finále jsem postoupil pohodlně, vystačil jsem si jen s jedním stylem hry. Nepředvedl jsem ale jedinou výměnu servis-volej, moc jsem nepoužíval kraťasy. Pak narazíte na Carlose, který vás vyvede z komfortní zóny, a nejste na to připravený. Tohle musím změnit,“ vyčítal si Sinner.
O měsíc později ve finále exhibice Six Kings Slam v Rijádu pak Alcaraze jednoznačně zlomil za 73 minut 6:2, 6:4 a připsal si odměnu šest milionů dolarů. Španěl neměl v zápase jediný brejkbol, výkon soka ho zaskočil. „Jannik hrál ping-pong, skvěle měnil rytmus,“ smekl.
Program roku
Co v této fázi kariéry hovoří pro Sinnera, je také chytřejší volba programu. Nestartoval na Laver Cupu, chladnokrevně škrtnul i nadcházející daviscupové finále doma v Boloni, byť za to schytal tvrdou kritiku.
„Je to facka celému italskému sportu. Nechápu, že pro něj jde o těžkou volbu. Mluvíme o hraní tenisu, ne pochodu do války. Davis Cup má být vrchol, každý by měl mít cíl obléknout se do modrého dresu. Bohužel téhle době vládnou peníze a ne srdce,“ osočil Sinnera legendární italský tenista Nicola Pietrangeli.
„Extra týden přípravy na novou sezonu pro mě má ohromnou cenu,“ vysvětloval Sinner, jenž už Italy dotáhl k salátové míse v posledních dvou ročnících. Alcaraz ještě Davis Cup nevyhrál, proto vyrazí v Boloni do čtvrtfinálového boje proti Česku. Mluví se ale o jeho jiných diskutabilních částech programu. Laver Cup, některé starty na turnajích jako doma v Barceloně či na trávě v Queensu. I na ně může koncem sezony doplácet.
JANNIK SINNER VERSUS CARLOS ALCARAZ
JANNIK SINNER
CARLOS ALCARAZ
v sezoně 2025
zápasová bilance
53:6
67:8
grandslamové tituly
2
2
tituly ATP 1000
1
3
tituly celkem
5
8
prize money
14,04 mil. USD
16,10 mil. USD
vzájemná bilance
1
4
v kariéře
zápasová bilance
316:86
276:64
grandslamové tituly
4
6
tituly z Turnaje mistrů
1
0
tituly ATP 1000
5
8
tituly celkem
23
24
prize money
51,56 mil. USD
54,78 mil. USD
vzájemná bilance
5
11
LOS TURNAJE MISTRŮ:
Skupina Björna Borga:
- Jannik Sinner (Itálie)
- Alexander Zverev (Německo)
- Ben Shelton (USA)
- Felix Auger Aliassime (Kanada)/Lorenzo Musetti (Itálie)
Skupina Jimmyho Connorse:
- Carlos Alcaraz (Španělsko)
- Taylor Fritz (USA)
- Novak Djokovič (Srbsko)
- Alex de Minaur (Austrálie)
Pozn.: O osmém účastníkovi se rozhodne mezi Augerem Aliassimem a Musettim podle výsledku Itala na aktuálním turnaji v Aténách, Musetti potřebuje titul, aby se kvalifikoval.