Jágrova 38. sezona má háček: Odložil nesmrtelnost
„Klobouk dolů, je to legenda!“ říkají i soupeři s úctou o Jaromíru Jágrovi (53) v jeho 38. sezoně. »Džegr« si kvůli ní neváhal odložit nesmrtelnost!
Ne, že by Jarda jako nesmrtelný už nepůsobil. Vždyť druhým rokem krouží po hokejových stadionech coby nejstarší profesionál všech dob – překonal i slavného Gordieho Howea (†88)!
„Jsem z generace, která Jaromíra odmala sledovala. Slýchávali jsme o něm legendy. Je úžasné s ním být v jednom týmu. Jágr je prostě jen jeden!“ zubí se také švédský brankář Rytířů Dansk.
Ikonický plejer s šedesát osmičkou na zádech konečně vyléčil zranění třísel a v pátek při výhře nad Vítkovicemi 3:1 zvládl odehrát 10 minut. V neděli na to navázal v Hradci Králové, ani on prohře 1:4 ale nezabránil. Na ledě byl ovšem nepřehlédnutelný a při každém jeho střídání to v aréně jen zašumělo!
Vrásky v Torontu
Čeští fandové z něj prostě stále kvílejí. To v zámoří jim přidělává spíš vrásky. Konkrétně »kastelánům« tamní nejslavnější hokejové síně slávy, kde už nějaký ten pátek mají vše nachystáno, aby Jágra za jeho úžasný hokejový život ocenili.
Jenže Jarda na ně kašle a pořád hraje... A protože i pro něj platí povinná tříletá prodleva po kariéře, než bude moci být mezi nesmrtelnou smetánku uveden, museli v Torontu ceremonii zase o rok odložit. Teď ho tahle sláva čeká nejdříve na podzim 2029!