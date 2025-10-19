Galásek: Víme, že jsme v červených číslech a hrajeme o záchranu. Kluci mají strach...
Nemluvil sklesle či odevzdaně. Na druhou stranu hned na úvod Tomáš Galásek, nový trenér Baníku, zjistil, že jednoduchá šichta ho v Ostravě momentálně fakt nečeká. „Hrajeme o záchranu,“ neschovával se někdejší vynikající záložník po domácí porážce 0:1 s Hradcem Králové.
Jaké je vaše hodnocení duelu?
„Šli jsme do zápasu s určitým plánem a strategií, chtěli jsme hodně využívat meziprostory a mít široké hřiště díky křídlům. Párkrát se to podařilo, ale situace dva na jednoho nebo tři na dva jsme špatně zakončili nebo nedotáhli. Byla tam střela Munksgaarda a další věci. Vypadalo to na skóre 0:0, ale po šanci Peti Jaroně, kterého jsme poslali do druhého poločasu, abychom měli více energie, protože Hradec byl daleko silnější na míči a my museli hodně běhat, to spadlo do naší sítě.“
Co se při inkasované brance stalo?
„Takhle se před naší šestnáctkou určitě nebrání, ve třech jsme tam byli bez hráče, vystupování nám celý zápas chybělo. Neodhadli nebo neřešili jsme to, jak jsme si představovali. Hradecký hráč zakončoval úplně sám. Soupeř se zatáhl, pozitivní je, že střídající hráči přinesli trošku rozruch, ale chyběla nám finální fáze. Zkušený Hradec to ubránil, umí si najít prostor, my ho nenašli. Na vítězství to nebylo, v hloubi duše jsem doufal, že nám to tam spadne na 1:1 a že budeme chytřejší... Ale na víc jsme asi neměli. Čeká nás hodně práce, abychom neztráceli naději. Gratuluji Hradci.“
Soupeř vás kombinačně přehrával, jak si to odůvodňujete?
„Špatně jsme vystupovali na jejich halvbeky. Měli jsme to vysouvat i s bekem, protože dole jsme byli v přečíslení. Padali jsme do situací tři na jednoho a pak někde hráči chybí.“
A vám chybí směrem dopředu co?
„Chtěli jsme být víc přímočaří, mít tam náběhy. V prvním poločase jsme to u Havrana viděli, ale zahltili jsme ho. Když už se tam dostaneme, tak mi chybí, že Havran projde na silnější nohu, ale nezakončíme. Je to zblokované, zůstane to pod nohou, chybí rychlost... Hradec to ubránil, protože jsme v tom byli pomalejší. Levou stranu s Holzerem jsme využívali hodně málo, chce to rychlejší přenášení hry.“
Co s tou ofenzivou tedy uděláte?
„Budeme věřit, nemůžu nic vyčíst Pirovi ani Almásimu. Asi chybí sebevědomí v soubojích jeden na jednoho, najednou vám odskakují balony. Fotbal je kontaktní sport, tam jsme dneska prohráli na celé čáře. Propadávali jsme v osobních soubojích, to proti takovému soupeři rozhodlo.“
Vyjádřil jste důvěru Davidu Buchtovi, ale hned o poločase jste ho stáhl. Proč?
„Myslel jsem, že nám to bude vyhovovat. Chtěli jsme hrát na obou křídlech přes nohu, abychom měli po křížném balonu více možností na zadní tyči. Jednou se nám to skoro povedlo, ale Buchta nedosáhl na míč od Havrana. Takových šancí jsme chtěli daleko víc, ale balony tam nechodili, zakončení chybělo. David mě zná. Myslel jsem si, že když se vrátím jako nový trenér, zase najde formu. Měl jsem ale spíš pocit, že kluci mají přede mnou strach z toho, že něco zkazí. To nemusí mít.“ (úsměv)
Plán byl, ale nedopadl podle představ
Rozestavení 4-1-4-1 hodláte aplikovat dál?
„Trenér přede mnou hrál různorodě, ale nechtěl jsem dělat moc změn. Vsadil jsem na jistotu se čtyřkou, na potenciál v záloze a nahoře na kreativitu. Že se to nepodařilo, je fotbal. Plán byl, ale nedopadl podle představ.“
Hned po nástupu jste řekl, že cítíte důvěru, ale začal jste domácí prohrou a čeká vás Plzeň, Slavia, Jablonec...
„Určitě jsme si to představovali jinak, chtěli jsme každý zápas vyhrát. Půjdeme ho vyhrát i v Plzni, nebojíme se toho. Budeme se připravovat tak, abychom tam byli rovnocenným soupeřem. Čeká je anglický týden s evropským soupeřem, vždycky je to o nějakém plánu, jak soupeře překvapit. Budeme pracovat. Nikdo nám negarantoval, že s Hradcem vyhrajeme, věděli jsme, co nás čeká. Je to otevřené, body se dají udělat jinde. Ale taky víme, že jsme v červených číslech a hrajeme o záchranu.“
Jak hráče psychicky zvednout?
„Hned jsem říkal, že nechci vidět hlavy dolů. Neměl jsem jim co vyčíst, udělali maximum. Přinejmenším na remízu jsme se v posledních minutách mohli ohlížet. Je těžké dostat do kluků během týdne pozitivitu, ale nebojím se toho. Nepůjde to lusknutím prstu, i když někdy funguje haló efekt nového trenéra. Taky jsem ale hodněkrát viděl, že nový trenér napoprvé vyhrál a pak čtyřikrát v řadě prohrál. Takže možná to je dobré znamení.“
Užil jste si vůbec návrat?
„Cítil jsem zdravou nervozitu, za týden jsme s realizákem odvedli opravdu velice dobrou práci. Rozdělili jsme si to. Viděl jsem na klucích, že mají chuť a nadšení. Mají velký potenciál, dá se s nimi dobře pracovat.“
Byl jste dost emotivní, snažil jste se to přenést na hráče?
„Určitě, nechal jsem celý realizák pohybovat se kolem mého prostoru. Bylo to úplně v pořádku, snažili se mi pomoct a vyhecovat mužstvo. Fakt jsem věřil, že ten zápas může dopadnout jinak.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu