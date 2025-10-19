Předplatné

Na Spartu a Vítkovice bez Ščotky. Bek Komety pyká za podkopnutí, má i srážku ze mzdy

Obránce Komety Jan Ščotka kvůli trestu za podkopnutí vynechá dva zápasy
Obránce Komety Jan Ščotka kvůli trestu za podkopnutí vynechá dva zápasyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Brankář Aleš Stezka z Brna
Filip Král u inkasované branky Komety
Adam Zbořil prostřeluje Dominika Furcha
Jakub Flek z Komety v držení puku
Boleslavský Indrašis dotírá na brankáře Komety Aleše Stezku
Kometa hraje proti Mladé Boleslavi o první místo
7
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Obránce Komety Brno Jan Ščotka přijde za podkopnutí Filipa Suchého v pátečním utkání s Mladou Boleslaví o dva zápasy hokejové extraligy a deset procent měsíční mzdy. O rozhodnutí disciplinární komise informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Šcotka bude chybět obhájcům titulu v dnešním utkání na Spartě a v pátek doma proti Vítkovicím.

Devětadvacetiletý mistr světa z loňského roku z Prahy dostal za svůj faul ve 45. minutě duelu s Mladou Boleslaví trest na pět minut a do konce zápasu. Hosté, kteří v tu dobu vedli 3:1, jeho provinění gólem nepotrestali. Nakonec vyhráli 4:1.

Kometa neuspěla po sérii tří vítězství. V tabulce je druhá o skóre za Třincem, který má dva zápasy k dobru.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů