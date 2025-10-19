Sparta ovládla šlágr proti Kometě, Kladno s Jágrem padlo v Hradci. Třinec je dál první
Sparta uspěla ve šlágru 16. kola Tipsport extraligy proti Kometě Brno, úřadující mistr padl v hlavním městě 1:4. Pardubice po pátečním debaklu od Bílých Tygrů zabraly a vyhrály 2:0 v Mladé Boleslavi. Třinec uhájil vedoucí pozici výhrou 1:0 na ledě Liberce. Jaromír Jágr nastoupil podruhé v sezoně, k vítězství v Hradci Králové ovšem nepomohl, Mountfield slavil 4:1.
Sparta - Kometa 4:1
Vypadá to, že se Sparta začíná rozjíždět. Pražané po pěti prohrách v řadě dokázali podruhé za sebou zvítězit. Po triumfu nad Českými Budějovicemi dokázali ovládnout i šlágr kola proti Kometě Brno. Na vítězství nad úřadujícími mistry se dvěma góly podílel kanadský obránce Mark Pysyk. Rozhodla především druhá třetina, ve které domácí vstřelili tři góly.
Mladá Boleslav - Pardubice 0:2
Mladé Boleslavi se dál nedaří na domácím ledě, v této sezoně Bruslaři prohráli už šestý z osmi duelů před vlastními fanoušky. Naopak Dynamo uspělo po dvou porážkách a oklepalo se po pátečním debaklu od Liberce. Druhým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Roman Will, dvě asistence si připsal Roman Červenka.
Mountfield HK - Kladno 4:1
Mountfield HK se začíná zvedat, vyhrál popáté za sebou, i když teprve podruhé v tomto období získal tři body. K poměrně hladké výhře 4:1 nad Kladnem pomohl dvěma góly útočník Martin Kohout. Rytíři poprvé po pěti zápasech nebodovali, podruhé v sezoně nastoupil za hosty Jaromír Jágr.
Liberec - Třinec 0:1
Oceláři potvrdili skvělou formu, když vyhráli deváté z posledních deseti utkání a osamostatnili se v čele extraligové tabulky. Na druhou Kometu mají Slezané náskok tří bodů. Naopak Severočeši nedokázali navázat na výhry z Plzně a Pardubic, ve kterých navíc neinkasovali. O hubené výhře Ocelářů rozhodl již ve 4. minutě svou trefou Daniel Kurovský, brankář Marek Mazanec vychytal druhé čisté konto v probíhajícím ročníku.
Motor ČB - Plzeň 0:3
Plzeň zabrala po dvou prohrách, na ledě tabulkového souseda z Českých Budějovic vyhrála 3:0. Svým druhým čistým kontem v sezoně k tomu přispěl brankář Jan Růžička. Motor prohrál třetí z posledních čtyř zápasů. Oba týmy se i tak nadále překvapivě drží v elitní čtyřce.
Olomouc - Karlovy Vary 5:3
Olomouc vyhrála na svém ledě po třech zápasech, o rozdílovou branku se v 58. minutě postaral Lukáš Nahodil, který nerozhodné skóre překlopil na stranu Hanáků. Energii nepomohly k bodům ani dvě využité přesilovky a po páté porážce z posledních šesti duelů klesla na devátou pozici.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž