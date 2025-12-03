Reprezentace ukázala nové dresy pro baráž! Mají odkazovat na EURO 1996
Fotbalová reprezentace představila nové domácí dresy, ve kterých se hráči poprvé ukážou v březnové baráži o mistrovství světa. Červené trikoty od značky Puma mají odkazovat na stříbrné EURO 1996, od kterého příští rok uplyne třicet let. Na fotografiích nových dresů pózují kromě aktuálních reprezentantů například Patrik Berger nebo Karel Poborský.
„Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s dalšími bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme v reprezentaci zažili. Klukům přeji, aby byla tato sada výherní, což by znamenalo, že je v létě uvidíme na mistrovství světa,“ uvedl Poborský pro web fotbalové asociace.
Podrobnosti připravujeme.