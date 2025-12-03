Předplatné

Reprezentace ukázala nové dresy pro baráž! Mají odkazovat na EURO 1996

Fotbalová asociace představila nové dresy pro baráž
Fotbalová asociace představila nové dresy pro barážZdroj: FAČR
Fotbalová asociace představila nové dresy pro baráž
Fotbalová asociace představila nové dresy pro baráž
Fotbalová asociace představila nové dresy pro baráž
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Tomáš Souček se raduje z gólu proti Gibraltaru
Vladimír Coufal se raduje z trefy proti Gibraltaru
7
Fotogalerie
iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (6)

Fotbalová reprezentace představila nové domácí dresy, ve kterých se hráči poprvé ukážou v březnové baráži o mistrovství světa. Červené trikoty od značky Puma mají odkazovat na stříbrné EURO 1996, od kterého příští rok uplyne třicet let. Na fotografiích nových dresů pózují kromě aktuálních reprezentantů například Patrik Berger nebo Karel Poborský.

„Těší mě, že jsem mohl po velmi dlouhé době znovu obléknout národní dres a společně s dalšími bývalými spoluhráči si připomenout všechny krásné momenty, které jsme v reprezentaci zažili. Klukům přeji, aby byla tato sada výherní, což by znamenalo, že je v létě uvidíme na mistrovství světa,“ uvedl Poborský pro web fotbalové asociace. 

Podrobnosti připravujeme.

Anketa
Líbí se vám nové domácí dresy fotbalové reprezentace?
ANO
NE
Celkově 50 hlasů

Vstoupit do diskuze (6)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů