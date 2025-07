49 let od olympijského podvodu: spínač v kordu, Brežněv sovětského favorita degradoval

Moderní pětiboj má své místo na olympijských hrách od roku 1912. Letos je to ale 49 let od největšího podvodu v dějinách tohoto fascinujícího sportu pod pěti kruhy. Sovětský favorit Boris Oniščenko přijel v roce 1976 do Montrealu jako velká hvězda, mistr světa a olympijský vítěz v družstvech1972. Při šermířské části soutěže si však pomohl ukrytým spínačem ve svém kordu, který zaznamenával zásah soupeře, i když k němu nedošlo. Olympijská obec byla v šoku, Oniščenka diskvalifikovali a Sovětský svaz jej deportoval druhý den domů, kde musel na kobereček před vůdce Leonida Brežněva. Legenda se stala vyvrhelem. Právě v Montrealu se zároveň radovali z úspěchů českoslovenští šermíři v čele s Janem Bártů.