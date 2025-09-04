Tenisová legenda Martina Navrátilová ukázala syny, ale... Válka s dcerami!
Splnily si velký sen o adopci, jenže kvůli němu přišly o dcery! Tenisová legenda Martina Navrátilová (68) a její ženuška Julia Lemigovová (53) doma řeší velkou krizi. Holky s nimi nemluví!
Malovaly si růžovou budoucnost plnou rodinného štěstí, místo toho se brodí bahnem problémů! Sotva se přehnala bouře ohledně údajné nevěry tenistčiny ruské manželky, na povrch vyplul další problém. „Bohužel teď procházíme s našimi staršími dcerami těžkým obdobím,“ vyplakala se Julia během realitní show The Real Housewives of Miami, jejíž je hvězdou.
Brášky neviděly!
Někdejší miss Sovětského svazu má z předchozích vztahů s muži dvě dospělé slečny. Obě už vylétly z jejich floridského hnízdečka – Emma studuje na univerzitě, Victoria pracuje v New Yorku. A domů se nevracejí! Důvod? Loňská adopce dvou malých chlapců, kterou si Martina s Julií splnily svůj letitý sen.
„Adopce byla pro Viku a Emmu velkým překvapením. Jsou na nás naštvané, že jsme to s nimi dostatečně neprobraly. Chápu je. Nemluví s námi a se svými malými brášky se ještě nesetkaly,“ tesknila Lemigovová a »macecha« Navrátilová si posteskla: „Je to tak smutné. Promarníme drahocenný čas, který už nikdy nemůžeme vrátit...“
Podojí kozu
Tenisová legenda a její manželka si chlapce, jejichž věk ani jména dosud neprozradily, adoptovaly loni v létě poté, co Martina i napodruhé porazila rakovinu. Na jejich floridské farmě je učí i lásce ke zvířatům. „Už vědí jak podojit kozu,“ smála se Julia. Teď ještě přesvědčit dcery, aby přestaly trucovat.
|Martina s Julií tvoří pár od roku 2009. Braly se v prosinci 2014, tři měsíce po zasnoubení na US Open.
Sítě jí utnuli až kluci
Výchova malých chlapců jim změnila život. A Navrátilové totálně překopala její zvyky! „Když jsme se braly, Martina mi slíbila, že omezí sociální sítě, protože byla neustále na Twitteru. Ale udělala to až po létech díky klukům,“ smála se Julia. Mimochodem se slavnou manželkou se kvůli jejím postům na sítích často hádala, nesouhlasila s radikálními postoji.
„S Martinou sice sdílíme postel, ale nemáme společný mozek,“ utrousila Lemigovová. I proto se teď u nich doma dodržují jasná pravidla. Jaká? „Třeba čas večeře je prostě čas večeře. Žádné telefony, žádné sítě, nic. Prostě jsme tam jen pro sebe a užíváme si naplno společný čas.“