Zázrak na ledě, zaskočení Sověti i běloruská senzace. Loupež z Herningu se vepsala do dějin

Dánská hokejová senzace nechala do jisté míry vzpomenout na dva roky starý čtvrtfinálový postup domácích Lotyšů přes Švédy. Velké překvapení to bylo i tehdy, jenže s tím, co se událo v Herningu, porovnávat nejde. Na letošní šampionát přijela Kanada v pravděpodobně nejsilnějším složení od MS v Praze 2015.

V jejím dresu se proháněli čerství vítězové 4 Nations Face-Off Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Jordan Binnington, Travis Konecny a Travis Sanheim, velezkušený Ryan O'Reilly či budoucí superstar Macklin Celebrini s Adamem Fantillim. Byť první třetina patřila opticky Kanadě, v dalším průběhu se už hra vyrovnávala. Brankami v 58. a 60. minutě se Dánové postarali o snový obrat, štempl pod senzační triumf 2:1 dodal českobudějovický útočník Nick Olesen.

Dánští hokejisté dokonávají senzační obrat nad Kanadou • ČTK / AP / Bo Amstrup