Slavný Beckham naštval dokumentem sousedy na britské vesnici: Privátní pláž načerno!
Rozhodl se, že bude farmářem! Před devíti lety si tedy nejslavnější ze slavných fotbalistů David Beckham (50) opatřil zhuntované stodoly v britské vesničce Great Tew! A začala robota a hádky se sousedy, které teď eskalují!
Beckham by nebyl tím správným milionářem, kdyby si nemyslel, že si na pozemku o 17 tisících hektarech může dělat, co chce. S rekonstrukcí panství za v přepočtu 335 milionů korun ještě neměli sousedé problém, s výstavbou jezera, kde by se podle nich mohli pořádat závody lodí, ale ano!
Přesto David dostal k výstavbě 91 metrů dlouhé vodní plochy zelenou. A úředníkům nakonec překvapivě ani nevadilo, že tam vysadil ryby, ačkoliv původně mělo být místo chráněným územím čolka velkého. I manželka Victoria je na pravém anglickém trávníku šťastná: „Neskutečné, co jsi tady vybudoval, Davide,“ je pyšná, ale...
Je tady malý zádrhel. Třetí díl oblíbené dokumentární série na Netflixu Victoria zase sousedy nadzvedl ze sofa. Jeden ze záběrů odhalil, že u jezírka je pláž! Takže teď se zkoumá, jestli byla součástí stavebního projektu i písečná plocha o velikosti 93 metrů čtverečných.
„Sousedé si myslí, že je to pro okolí naprosto atypické, a jsou velmi nervózní z dodržování pravidel,“ řekl zdroj deníku Sun. Okresní rada Západního Oxfordshire potvrdila: „Byla přijata zpráva o narušení plánování a nyní proběhne vyšetřování.“ Udal Beckham sám sebe?