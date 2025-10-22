Marie Růžičková si zase vyhrála: Dům hrůzy!
V tomhle si libuje! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky (62) miluje výzdoby. Před několika lety se Marie Růžičková pochlubila vánočními dekoracemi, přičemž některé z nich umístila dokonce i na záchodě. Tentokrát se na rodinném sídle vyřádila zas, blíží se totiž Halloween.
Maruška aktuálně nezažívá nejlepší období v životě. Trápily ji starosti o dědečka, kterého v pondělí převezli z Havířova do LDN v Litvínově, aby ho měla poblíž a mohla se mu věnovat. Tím více nejspíš ocenila, že si může zaměstnat hlavu zdobením domu.
S konečným výsledkem se potom pochlubila svým fanouškům. Symbolem Halloweenu jsou dýně, kterými manželka zlatého hocha z Nagana nešetřila. Několik jich rozmístila u dveří a také na okenní parapety. Vchod do domu hlídá také kostlivec a chybět nemohou ani světýlka, která večer podtrhnou strašidelnou atmosféru.
Výzdoba by tedy byla! Bude se u Růžičkových koncem října pořádat i halloweenská párty?