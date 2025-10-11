Módní ikona Victoria Beckhamová: Odkryla Davidovu otravnou vlastnost

Victoria po 15 letech promluvila na veřejnosti
Beckhamovi spolu přestáli i obří krizi
A stále se milují
Celá rodina spolu drží
Je jich šest aneb Beckhamovi.
Nehasnoucí láska mezi Victorií a Davidem
Spolu tvoří i módní pár
Musí k sobě vždy ladit
Celá Beckhamovic famílie
Patří mezí stálé a nerozlučné páry
Před vánočním večírkem
Victoriiny šaty
Manželé Beckhamovi na galavečeru v Louvre
Manželé Beckhamovi před pyramidou v Louvru.
David Beckham se svou milovanou Victorií
David Beckham se svou milovanou Victorií
Téměř kompletní rodinka Beckhamových

Dlouho na veřejnosti mlčela a jen doprovázela manžela na akcích. Po letech se rozhodla Victoria (51) pootevřít dveře soukromí rodiny Beckhamových. A hned prozradila šokující věc ohledně manžela.

Beckhamovi žijí téměř dokonalý život. Patří mezi nejstabilnější slavné páry na světě. Ale oni sami nejsou perfektní. Victoria přiznala, že se vedle manžela Davida (50) v klidu nevyspí. „Nosím špunty do uší. A řeknu vám, že to není pro zábavu,“ povzdechla si v rozhovoru pro The Sun.

„Možná vypadá skvěle, ale představte si, i můj manžel chrápe!“ vybalila celou pravdu o bývalém skvělém fotbalovém záložníkovi. Ihned se nabídlo jednoduché řešení. Vždyť ho může přestěhovat do jiného pokoje a v klidu se vyspat. Pokojů v domě v Los Angeles, kde nyní žijí, mají hned sedm. „To není zdravé pro vztah, to byste dělat neměli,“ zasmála se Victoria této myšlence.

„Proto si musíte dát špunty do uší. Nebo se smířit s chrápáním, ale to já nedokáži. Takže ten hluk prostě blokuji špunty,“ smířlivě dodala. Oba působí stále stejně zamilovaně jako na začátku vztahu. Po společných 26 letech a čtyřech dětech v záři reflektorů je to úctyhodný výkon. 

Beckhamovi spolu přestáli i obří krizi

 

