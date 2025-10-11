Módní ikona Victoria Beckhamová: Odkryla Davidovu otravnou vlastnost
Dlouho na veřejnosti mlčela a jen doprovázela manžela na akcích. Po letech se rozhodla Victoria (51) pootevřít dveře soukromí rodiny Beckhamových. A hned prozradila šokující věc ohledně manžela.
Beckhamovi žijí téměř dokonalý život. Patří mezi nejstabilnější slavné páry na světě. Ale oni sami nejsou perfektní. Victoria přiznala, že se vedle manžela Davida (50) v klidu nevyspí. „Nosím špunty do uší. A řeknu vám, že to není pro zábavu,“ povzdechla si v rozhovoru pro The Sun.
„Možná vypadá skvěle, ale představte si, i můj manžel chrápe!“ vybalila celou pravdu o bývalém skvělém fotbalovém záložníkovi. Ihned se nabídlo jednoduché řešení. Vždyť ho může přestěhovat do jiného pokoje a v klidu se vyspat. Pokojů v domě v Los Angeles, kde nyní žijí, mají hned sedm. „To není zdravé pro vztah, to byste dělat neměli,“ zasmála se Victoria této myšlence.
„Proto si musíte dát špunty do uší. Nebo se smířit s chrápáním, ale to já nedokáži. Takže ten hluk prostě blokuji špunty,“ smířlivě dodala. Oba působí stále stejně zamilovaně jako na začátku vztahu. Po společných 26 letech a čtyřech dětech v záři reflektorů je to úctyhodný výkon.