Sen, nebo utopie? Ragbisté chtějí na mistrovství světa: Nic není nemožné
Historické vítězství už přišlo. Výběrový tým Bohemia Rugby Warriors překvapivě vyhrál v Rumunsku nad místními Wolves v mezinárodní soutěži Super Cup. Jde o první triumf na cestě, která směřuje k profesionalizaci českého ragby a účasti na MS 2031. „Může se to zdát jako utopie nebo sen. Myslím, že by bylo fajn, abychom o tom snili,“ řekl sportovní ředitel svazu Roman Šuster.
Když na to ani nepomyslíte, nemůžete to mít. A útočník Adam Koblic má myšlenku na ragbyové mistrovství světa, kterému ragbisti říkají podle oficiálního názvu World Cup či svěťák, v hlavě.
„Sen je pro všechny stejný. Začínáme hrát ragby v osmi devíti, koukáme na World Cupy, všichni tam chceme být. Teď je to na dosah ruky,“ řekl Koblic.
Ta ruka je ještě docela dlouhá. Koblic nicméně minulý týden dvěma pětkami přispěl k vítězství týmu Bohemia Warriors 39:24 v Bukurešti nad domácími Wolves. Pro české ragby šlo o první výhru nad mužstvem z Rumunska, které se pravidelně účastní světových šampionátů.
Warriors jsou výběrovým týmem, jehož soupiska se z velké části překrývá s reprezentačním mužstvem. V turnaji Super Cup se utkávají s týmy ze zemí, které hrají mistrovství Evropy, soutěž hned pod elitním turnajem Six Nations, z něhož lze přímo postoupit na mistrovství světa.
„Bukurešť je tým, který je složený z profesionálů. Nejsou to amatéři jako my,“ vysvětluje Jan Oswald, trenér české reprezentace i výběru Warriors. „Je to strašně důležité vítězství pro celý tým, pro všechny hráče. Vydali jsme se nějakou cestou. Začali jsme pracovat na novém systému obrany, trošku jsme pozměnili i útočnou fázi. Kdybychom dostali nakládačku, těžko budeme hráčům vysvětlovat, že jsme na správné cestě. Teď jsou hráči nastavení, že jsou schopní těžké zápasy zvládat.“
S novou generací na šampionát?
Warriors sehráli vyrovnané utkání už s portugalskými Lusitanos, s nimiž nakonec prohráli. Po vítězství v Rumunsku se v sobotu v přímém přenosu ČT sport utkají s belgickými Brussel Devils. Pokud zvítězí, zvýší své šance probojovat se do lednového play off. To by byl významný úspěch, který by dal hnutí energii na startu kvasu, z něhož může povstat nová éra.
„Celý projekt se snažíme tlačit k výkonnostnímu ragby,“ líčí prezident svazu Dušan Palcr. „Celosvětově jede vlak rychleji, než do nedávné historie jelo české ragby. Byla to poslední šance se chytit vlaku, který jede. Naskočili jsme, byť do posledního vagonu, tak jedeme. Je to na nás, jestli to dáme.“
České ragby v příštím roce oslaví sto let od svého vzniku. V posledních letech mu i díky rostoucí popularitě světových šampionátů nebo účasti sportu na olympiádě v sedmičkové podobě razantně roste základna. Projekt Warriors a jeho propojení s národním týmem má připravit mužstvo ke konfrontaci se širší světovou špičkou. Nadějí jsou mládežnické reprezentace do osmnácti a dvaceti let, které už bojují ve skupině mistrovství Evropy neboli Championship, o úroveň výš než dospělá reprezentace ve třetí lize Trophy.
„Přichází skvělá generace, která má na úrovni Championship spoustu hráčů. To se propisuje do týmu, který je složený z hodně z mladých hráčů,“ vysvětluje Koblic.
Reprezentaci čeká na podzim další část skupiny Trophy, z níž však po jarních porážkách s Polskem a ve Švédsku nemá příliš šancí postoupit na úroveň mistrovství Evropy.
„Proces směřuje k tomu, abychom dostali chlapy do Championship, kde je možnost se kvalifikovat na mistrovství světa. My to máme někde vzadu, směřujeme tam,“ říká Šuster.
Cílem je v dalším cyklu, který bude končit v roce 2027, postoupit do vyšší skupiny. V ní se směrem k mistrovství světa 2031 ve Spojených státech bude bojovat o čtyři přímá postupová místa, jedno navíc je k dispozici pro baráž.
„Myslím si, že pokud tomu věříme a budeme si opravdu snít, že tohle vůbec není nemožné,“ říká Šuster.
Program českého ragby
Datum
Utkání
25. října
Bohemia Warriors - Brussels Devils (20.00, PP ČT sport)
5. listopadu
Castilla y Leon Iberians (Šp.) - Bohemia Warriors
8. listopadu
Chorvatsko - Česko
15. listopadu
Česko - Švédsko
22. listopadu
Polsko - Česko
13. prosince
Bohemia Warriors - Delta (Niz.)