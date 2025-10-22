Nová hala Komety Brno: tak vypadá rok před otevřením, už získala i jméno
Budovaná multifunkční hala v areálu brněnského výstaviště už roste do krásy. Rok před uvedením do provozu získala také svoje jméno. Aréna, v níž své domácí zápasy bude hrát hokejová Kometa, ponese název po telefonním operátorovi, který uzavřel s městskou společnosti Arena Brno smlouvu na dva roky s opcí na další rok.
Předseda představenstva společnosti Arena Brno a městský radní Petr Kratochvíl (ODS) uvedl, že hala nebude jen brněnská nebo jihomoravská. „Vnímáme ji jako doplňující prvek infrastruktury České republiky, aby se mohla ucházet o pořadatelství mezinárodních událostí,“ poznamenal.
Nový partner haly, kterým je T-mobile, na ni dodá ogo „T“, které se bude měnit i podle různých příležitostí.
Budování městské haly za více než pět miliard korun začalo v září 2023. Arena pojme až 13 000 diváků a nabídne přes 12 200 míst k sezení. Zázemí tam najde nejen hokejová Kometa.
Hlavní programovou část včetně koncertů a dalších kulturních akcí chystá městská společnost Arena Brno na začátek roku 2027. Podle Kratochvíla je ze strany promotérů a organizátorů různých akcí velký zájem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž