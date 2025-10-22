Předplatné

Nová hala Komety Brno: tak vypadá rok před otevřením, už získala i jméno

Video placeholder
Partnerem multifunkční haly v Brně je T-Mobile, Arenu otevřou do roka • Zdroj: Zdeněk Matyáš
Nová hala brněnské Komety získala jako partnera mobilního operátora
Pohled dovnitř na nový stadion pro hokejovou Kometu rok před otevřením
Nová hala brněnské Komety získala jako partnera mobilního operátora
Nová hala brněnské Komety získala jako partnera mobilního operátora
Nová hala brněnské Komety získala jako partnera mobilního operátora
Pohled dovnitř na nový stadion pro hokejovou Kometu rok před otevřením
Nová hala brněnské Komety získala jako partnera mobilního operátora
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Budovaná multifunkční hala v areálu brněnského výstaviště už roste do krásy. Rok před uvedením do provozu získala také svoje jméno. Aréna, v níž své domácí zápasy bude hrát hokejová Kometa, ponese název po telefonním operátorovi, který uzavřel s městskou společnosti Arena Brno smlouvu na dva roky s opcí na další rok. 

Předseda představenstva společnosti Arena Brno a městský radní Petr Kratochvíl (ODS) uvedl, že hala nebude jen brněnská nebo jihomoravská. „Vnímáme ji jako doplňující prvek infrastruktury České republiky, aby se mohla ucházet o pořadatelství mezinárodních událostí,“ poznamenal. 

Nový partner haly, kterým je T-mobile, na ni dodá ogo „T“, které se bude měnit i podle různých příležitostí.

Budování městské haly za více než pět miliard korun začalo v září 2023. Arena pojme až 13 000 diváků a nabídne přes 12 200 míst k sezení.  Zázemí tam najde nejen hokejová Kometa.

Hlavní programovou část včetně koncertů a dalších kulturních akcí chystá městská společnost Arena Brno na začátek roku 2027. Podle Kratochvíla je ze strany promotérů a organizátorů různých akcí velký zájem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice15631546:3825
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10K. Vary16701835:3922
11Sparta16610943:4220
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

