Sexy surfařka Coffeyová se vyčůrala do jezera: Výhrůžky smrtí

Autor: sm
Ellie si pořádně zavařila, když načůrala do jezera.
Australanka se stala terčem útoku poté, co zveřejnila videa, na němž čůrá do vody.
Tohle asi nečekala! Australská surfařka Ellie-Jean Coffeyová (30) se na výletě lodí vyčůrala do vody, což by samo o sobě nejspíš nebyl takový problém. Na sociálních sítích se ale začaly k záběrům nabalovat informace, které veřejnost dost pobouřily. Někteří dokonce modelce od protinožců vyhrožují smrtí!

Ellie zveřejnila video, na kterém močí z okraje lodi do jezera. Kousek od ní je v tu chvíli krokodýl. „Pokaždé, když musím... Objeví se krokodýl,“ připsala k záběrům, které nejspíš neměly tak velkou výpovědní hodnotu, aby stály za její pozdější utrpení.

Video totiž neuniklo někomu, kdo se rozhodl si přisadit. Stáhl ho a znovu zveřejnil s textem: „Americká turistka vykonává svou potřebu z lodi do jezera Udaipur!“ A to byl problém. Tohle jezero je totiž v Indii považováno za posvátné a ulevovat si do něj je považováno za znesvěcení. 

Není asi tolik překvapivé, že někteří lidé Ellie zasypali ošklivými zprávami, přičemž někteří zašli až k vyhrůžkám smrti a také požadavkům na vyhoštění z Indie. Účet, který zveřejnil upravené video, byl mezitím smazán.

 „Najednou jsem dostávala komentáře od lidí, kteří se ptali, jestli jsem v Indii, ale já vůbec nevěděla, o co jde, tak jsem to prostě ignorovala. Někteří dokonce požadovali, abych byla z Indie vyhoštěna. Já tam ale přitom nikdy nebyla!" vyprávěla Coffeyová australským médiím. Podle modelky a profesionální surfařky video vzniklo během dlouhé plavby lodí v Austrálii.

Vysvětlení se pak pokoušela podat i na sociálních sítích: „Dovolte mi, abych to uvedla na pravou míru: Jsem Australanka. Tohle je australská neobydlená oblast. NEBYLO TO V INDII.“ A na závěr také přidala vysvětlení, jak to s tím vykonáváním potřeby většinou probíhá. „Obvykle vystoupíme na břeh, nebo v případě potřeby použijeme kbelík. Já jsem prostě musela na záchod. A to bylo, musím zdůraznit, poprvé," líčila Australanka, která si nejspíš v budoucnu dvakrát rozmyslí, jaké záběry bude vypouštět do světa.

Témata:  výhrůžkyblesksportvyhrožováníAustráliesmrtjezeroIndieEllie-Jean Coffey

