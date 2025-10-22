Nejstarší fanynka Sparty oslavila 103. narozeniny: S Gondíkovou v oblacích

Autor: vav
Nejstarší fanynka Sparty oslavila 103. narozeniny
Koubková, která je vdovou po exsparťanovi Ladislavu Koubkovi, fandí rudým i ve vzduchu.
Koubková, která je vdovou po exsparťanovi Ladislavu Koubkovi, fandí rudým i ve vzduchu.
Adéla se bála létání.
S Gondíkovou jsou kamarádky.
S Gondíkovou jsou kamarádky.

Vitální a akční stařenka Jaroslava Koubková, jež chová železnou lásku ke Spartě, oslavila v neděli 103. narozeniny nad zemí.

Do průzkumného válečného letounu Piper L-4 z mladoboleslavského leteckého muzea skočila jako mladice. Podporou jí byla rodinná známá, moderátorka a herečka Adéla Gondíková (52), která překonala strach a také se proletěla v oblacích.

„Díky tobě jsem překonala sama sebe. Nikdy bych do takového letadla nevlezla, ale když tys letěla už popáté, tak jsem se nemohla nechat zahanbit,“ vyznala se Gondíková a popřála Koubkové hodně zdraví.

Témata:  Sparta PrahaspartablesksportAC Sparta PrahanarozeninyAdéla Gondíková

Související články



Články odjinud