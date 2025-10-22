Nejstarší fanynka Sparty oslavila 103. narozeniny: S Gondíkovou v oblacích
Vitální a akční stařenka Jaroslava Koubková, jež chová železnou lásku ke Spartě, oslavila v neděli 103. narozeniny nad zemí.
Do průzkumného válečného letounu Piper L-4 z mladoboleslavského leteckého muzea skočila jako mladice. Podporou jí byla rodinná známá, moderátorka a herečka Adéla Gondíková (52), která překonala strach a také se proletěla v oblacích.
„Díky tobě jsem překonala sama sebe. Nikdy bych do takového letadla nevlezla, ale když tys letěla už popáté, tak jsem se nemohla nechat zahanbit,“ vyznala se Gondíková a popřála Koubkové hodně zdraví.
