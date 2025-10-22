Nečas obdaroval partnerku: Kabelka za sto tisíc!
Zase se rozrostla její výbavička! Tentokrát tedy ne ta na hrudi, kterou si nechala přes léto vyplnit silikonem, ale módních doplňků. Nikola (27), sličná láska hokejové hvězdy Martina Nečase (26), dostala luxusní dáreček!
„Mám pocit, že o nás dvou prakticky vůbec nemluvím a vztah si střežím, ale tohle mi přišlo moc roztomilé,“ začala »Nykki« své další video z Colorada, v němž popsala, jaký jí její milý nachystal narozeninový den. „Vůbec jsem nečekala žádný dárek, protože jsem pak jela s kámoškami do Aspenu a říkala jsem, že si něco vyberu tam. Takže jsem myslela, že jsme to tak nějak spolu vyřešili," vysvětlovala Nikola.
A z počátku to opravdu vypadalo, že »Neči« dohodu dodržel. „Přišel v ten den mých narozenin z tréninku, dal mi dva pugety květin a krásnou svíčku, a říká, že pro mě už nic dalšího nemá. A já říkam, jakože »yes, úplně v pohodě!«" vykládala oslavenkyně, pro kterou ještě Martin zarezervoval večeři v michelinské restauraci.
„Hrozně jsme si to užili. Jeli jsme domů, já jsem se odlíčila, lehla jsem si na gauč, že budeme koukat na Hru o trůny. A on najednou svítí baterkou na rozbalenou kabelku na stole," rozplývala se blondýnka. Dodala, že Martin přiznal, že čekal na moment, kdy to bude nejméně čekat. A to se mu tedy povedlo! „Mně to přijde tak strašně roztomilý a hezký, jak to vymyslel. Udělalo mi to hroznou radost. Vůbec vlastně nejde o to, že jsem dostala opravdu nádhernou kabelku, ale o to, jak to udělal," neskrývala dojetí.
Nakonec luxusní kousek fanouškům ukázala a práskla, že jde o model Bottega Veneta‘s Andiamo. Cena? Skoro přesně sto tisíc korun!