Olomouc - Sparta 0:1. Vydřená výhra na Hané. Pražany zachránil Rrahmani v závěru
Po ostudě na Letné vydřená výhra. Fotbalisté Sparty v 18. kole Chance Ligy vyhráli 1:0 v Olomouci a stáhli náskok vedoucí Slavie na pět bodů. Pražané se na Andrově stadionu snažili napravit šokující domácí prohru s Pardubicemi (2:4), proti bojovné Sigmě se ale dost natrápili. Hanáci měli místy mnohem víc ze hry, dokonce se v prvním poločase radovala z gólu. Trefu Filipa Slavíčka ale sudí neuznal po zásahu VAR, který zjistil ofsajd. O vítězství týmu kouče Briana Priskeho rozhodl v 88. minutě Albion Rrahmani.
Domácím chyběli kvůli karetnímu trestu hned tři zadáci, z toho obvyklí dva stopeři, ve středu obrany tak zaskočili Král s Malým. Hanáci navíc postrádali ze zdravotních důvodů nejlepšího střelce soutěže Vašulína, i s absencemi ale drželi proti favoritovi krok. Ve 12. minutě vystřelil z hranice pokutového území olomoucký Mikulenka, gólman Vindahl si však jeho pokus k zadní tyči pohlídal.
Stejně úspěšný byl také brankář Koutný, který nejprve vyrazil do boční sítě pokus Enemeho a poté pokryl také zakončení Rrahmaniho. Sparta sice během prvního poločasu držela míč téměř dvě třetiny času, ale Sigma se dobře přesouvala v rámci hlubokého obranného bloku a vyrážela do nebezpečných protiútoků.
Ve 40. minutě vypadl po rohovém kopu Vindahlovi míč z rukavic, Tijani ho posunul na Slavíčka, který se zblízka nemýlil. Videorozhodčí však odhalil ofsajdové postavení olomouckého obránce při přihrávce od Tijaniho a hlavní sudí gól odvolal.
Po 10 minutách druhého poločasu nacentroval z pravé strany olomoucký Langer, Navrátil posunul míč patou do prostoru zadní tyče, kde na poslední chvíli zabránil Malému v zakončení Vindahl. O chvíli později se domácí dožadovali pokutového kopu po zákroku Vydry na Šípa, ale rozhodčí vyhodnotili jejich souboj jako čistý.
Článek pokračuje pod infografikou.
V 72. minutě se po centru Kadeřábka z levé strany dostal k hlavičce na zadní tyči střídající Kuol, brankář Sigmy Koutný však předvedl úspěšný zákrok. Poté měl dvě nadějné střelecké příležitosti střídající Michez. V první situaci na dlouhou nohu ve skluzu sparťanskou branku přestřelil a vzápětí zamířil jen do náruče připraveného Vindahla.
Rozhodující moment přišel dvě minuty před koncem základní hrací doby. Střídající Mercado našel z levé strany Rrahmaniho, který zblízka k tyči překonal bezmocného brankáře Koutného. Kosovský útočník Sparty se o pět centimetrů vyhnul ofsajdu a sedmým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce. Na lídra tabulky kanonýrů olomouckého Vašulína ztrácí dvě branky. Rrahmani rozhodl jediným gólem i úvodní vzájemný duel v sezoně na Letné.
Pražané v květnu v Olomouci ve finále domácího poháru prohráli 1:3, v lize ale na Hané počtvrté za sebou zvítězili. Sigma v nejvyšší soutěži podruhé za sebou utrpěla porážku 0:1 a z posledních tří kol získala jen bod.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu