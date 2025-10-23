Petra Kvitová praštila s tenisem a teď... Druhé miminko!

Autor: lup
Petra Kvitová čeká druhé miminko.
Lucie Šafářová s Petrou Kvitovou.
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra po zápase plakala v manželově náručí.
Petra po zápase plakala v manželově náručí.
Petra nemohla zastavit slzy, odešla ale smířená.
Poslední zápas byl pro Petru emocionálně velmi těžký.
Petra po zápase plakala.
Pro Petru si pořadatelé připravili i video.
Petru dojalo poděkování od pořadatelů.
Petra nemohla zastavit slzy.
Takhle se Petra Kvitová chystala na CarTec party.
Petra zvolila na CarTec party černou róbu na ramínka. Doprovázel ji manžel Petr Vaněk.
Petra zvolila na CarTec party černou róbu na ramínka.
Takhle se Petra Kvitová chystala na CarTec party.
Takhle se Petra Kvitová chystala na CarTec party.
Petra Kvitová u kočárku se synem Péťou.
Snubní prsteny si Petra s Jiřím nechali vyrobit na zakázku u firmy ALO Diamonds, které je tenistka hlavní tváří.
Náhrdelník Petra doplnila ještě náramkem.
Dekolt Petry Kvitové zdobil diamantový náhrdelník.
...Mirai do ní lehce strčil...
...začala dirigovat skupinu...
Petra vylezla na pódium...
Tenistka Petra Kvitová se pochlubila svými svatebními šaty z dílny Beaty Rajské.
Tenistka Petra Kvitová se pochlubila svými svatebními šaty z dílny Beaty Rajské.

Malý Péťa bude velký brácha! Tenistka Petra Kvitová (35) oznámila jen dva měsíce po ukončení své úžasné kariéry nádhernou novinu. S manželem Jiřím (47) čekají druhého potomka.

„Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška," napsala Petra na svůj instagram a připojila dojemnou fotku, na níž s manželem dovádějí se synkem v parku.

Poslední zápas své kariéry přitom Petra odehrála teprve před dvěma měsíci. 25. srpna jednoznačně na US Open podlehla Franouzce Diane Parryové. Dodržela-li tedy budoucí dvojnásobná maminka nepsané pravidlo, že se těhotenství oznamuje až po prvním trimestru, je nanejvýš pravděpodobné, že tehdy už pod srdcem nosila další život.

Malý Petřík se manželům narodil loni začátkem července. Jiří Vaněk pak má z předchozího manželství další dva dospívající syny.

Lucie Šafářová s Petrou Kvitovou.
Lucie Šafářová s Petrou Kvitovou.

Témata:  tenisPetra KvitováInstagramUS OpenJiří Vaněk

Související články



Články odjinud