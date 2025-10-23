Petra Kvitová praštila s tenisem a teď... Druhé miminko!
Malý Péťa bude velký brácha! Tenistka Petra Kvitová (35) oznámila jen dva měsíce po ukončení své úžasné kariéry nádhernou novinu. S manželem Jiřím (47) čekají druhého potomka.
„Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška," napsala Petra na svůj instagram a připojila dojemnou fotku, na níž s manželem dovádějí se synkem v parku.
Poslední zápas své kariéry přitom Petra odehrála teprve před dvěma měsíci. 25. srpna jednoznačně na US Open podlehla Franouzce Diane Parryové. Dodržela-li tedy budoucí dvojnásobná maminka nepsané pravidlo, že se těhotenství oznamuje až po prvním trimestru, je nanejvýš pravděpodobné, že tehdy už pod srdcem nosila další život.
Malý Petřík se manželům narodil loni začátkem července. Jiří Vaněk pak má z předchozího manželství další dva dospívající syny.