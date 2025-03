Uspěchaný návrat Kvitové, kometa Andrejevová i emoce. Co Djokovičův pokles výkonnosti?

Petra Kvitová prožila na amerických betonech návrat, který se úplně nepovedl. Kdo by ale čekal zázraky? Třetí zápas se rovnal třetí porážce. Taky v Miami, kde před dvěma lety slavila velký triumf, vypadla hned v úvodu. „Petra potřebuje nahrát nějaké zápasy, protože její cíl je hrát dobře na trávě. Kdyby čekala ještě měsíc, dva, tak jí začne antuka a tam asi nic moc nepředvede. Tlačil jí čas,“ říká tenisový expert deníku Sport Jan Jaroch.

„Ten těžký start s ní nezamává. Zdá se, že to bere s nadhledem. Když máte miminko, tak vás nemůže nějaká prohra rozhodit. Na trávě jí to může začít padat,“ doufá juniorský šampion US Open 2006 Dušan Lojda.

Oba v novém díle podcastu Centrkurt kromě comebacku wimbledonské šampionky debatovali také o ruské kometě Mirre Andrejevové či poklesu výkonnosti Novaka Djokoviče.

„Vabank hra“ a třetí porážka. Kvitová v Miami nezískala ani set, vítězka se mračila