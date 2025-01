Kvitovou inspirují jiné matky. Expert: Pokud se vrátí, je možné všechno

Pokud se na WTA Tour za poslední roky něco mění k lepšímu, je to péče o maminky. I proto už návrat k tenisu s dítětem není výjimkou, ale trendem, a na okruhu se pohybují asi dvě desítky pracujících matek.

Na větších turnajích se množí školky či jiné možnosti hlídání, od sezony 2019 garantuje nové pravidlo tenistkám po porodu speciální žebříček využitelný pro osm až dvanáct turnajů podle délky pauzy.

Na osmi se dokonce v úvodním kole při akcích WTA (grandslamy pořádá ITF) nemohou střetnout s nasazenou soupeřkou, pokud by i jim jejich speciální žebříček stačil na nasazení. A Petra Kvitová přerušila kariéru po sezoně 2023 jako světová čtrnáctka.

„Měl jsem možnost mluvit s Jirkou Vaňkem, který říkal, že pomalinku trénují a odletí do USA, kde by chtěli začít trénovat víc. Pak podle pocitu Péti udělají rozhodnutí, jestli se vrátí nebo ne. A můj tip je, že hrát bude,“ odhadl v podcastu Centrkurt státní trenér tenisového svazu Jan Stočes, podle kterého by mohl být comeback Kvitové úspěšný.

„Je to fenomenální šampionka, která umí hrát na dva údery, což je v jejím věku obrovská výhoda. Když bude v psychické pohodě, což věřím, že je a bude, tak na rychlejších površích je možné skoro všechno, pokud bude držet tělo.“

Bencicová si odvážně naplánovala dítě

Nejlepším povrchem pro Kvitovou je samozřejmě tráva, kde si v sezoně 2022 zahrála tehdy téměř pětatřicetiletá Němka a máma dvou dcer Tatjana Mariaová semifinále a o rok později tam jiná maminka Barbora Strýcová ovládla čtyřhru.

Za poslední rok a půl se po porodu vracely další grandslamové vítězky a vrstevnice Kvitové - Caroline Wozniacká a Angelique Kerberová. Pokus čtyřiatřicetileté Dánky, aktuálně světového čísla 72., stále trvá, byť na Australian Open nyní nestartuje. Němka se vrátila loni v šestatřiceti na půl roku s bilancí deseti výher a patnácti porážek, pak definitivně skončila po olympiádě v Paříži.

Nejaktuálnějším comebackem je ten v podání Belindy Bencicové, která loni přivedla na svět potomka jen dva měsíce před Kvitovou. A stejně jako česká tenistka má partnera ze svého týmu – kondičního trenéra Martina Hromkoviče. Jeden zásadní rozdíl tu však je – Bencicová je téměř o osm let mladší než hvězdná Češka.

Miminko si odvážně naplánovala doprostřed kariéry a ani na vteřinu nezapochybovala, že se na kurty vrátí. Osm týdnů po porodu už cvičila na zpevnění jádra těla a přidávala zátěž. Po čtyřech měsících začala s ostrou tenisovou přípravou.

Největší problém, s nímž se setkala? Ztratila pohotové reakce. „Získat je zpět mi trvalo nejdéle. Třeba na returnu trénujete oči tím, že každý den hrajete a sledujete míč. A postřeh se vám vrátí jen tak, že ho zase zpět natrénujete,“ uvedla dcera rodičů pocházejících ze Slovenska pro The Athletic.

Do prvního turnaje se vrhla již koncem října, jen půl roku po porodu. Šla přes akce nižší kategorie, se startem nového roku už ale zahájila klasický program – United Cup, Adelaide, Australian Open. V úvodním kole v Melbourne skolila Bencicová nasazenou šestnáctku Jelenu Ostapenkovou 6:3, 7:6 a získala při comebacku zatím největší výhru.

Je vděčná malé Belle, že v noci dobře spí. Partner Hromkovič během tréninků hlídá dceru v nosítku u kurtu, do Melbourne dorazila na výpomoc i Bencicové máma Dana. Rodičovský život jí přes všechny strasti dal také jinou a zdravější perspektivu sportu.

„Tenis býval mým vším, nakládala jsem na sebe obrovský tlak, že musím předvést dobrý výkon. Když se mi nepovedl trénink, přemýšlela jsem o něm celý den. To se teď úplně změnilo. Sport už beru víc jako práci, dokážu ho oddělit od soukromí. Pořád je pro mě důležitý, mám v sobě vášeň něco velkého dokázat, ale již to není všechno. Když prohraju, nehroutí se mi svět,“ svěřila se Bencicová.

Vydá se v jejích stopách také česká maminka Petra Kvitová?