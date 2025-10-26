Rusa obviňují ze smrti šachisty (†29): »Týral« i Navaru!
Prý by naučil hru v šach i mravence. Ale objasnit záhadné úmrtí amerického velmistra Daniela Naroditského (†29) je vskutku mravenčí práce. Šachová komunita ukazuje prstem na ruského šampiona Vladimira Kramnika (50).
Rus totiž Američana, jehož rodiče emigrovali ze SSSR, několikrát nařkl z podvádění při šachách online. Kramnikovy útoky zničily Naroditského duševní pohodu, což bylo vidět jen pár dní před smrtí na dnes už smazaném videu na internetu.
Mezinárodní šachová federace (FIDE) oznámila, že si na Kramnika kvůli jeho výrokům posvítí. Dříve Rus obdobně »týral« i Davida Navaru (40). „Musel jsem kontaktovat psychiatra a psychoterapeuta,“ sesypal se český hráč, na jehož tah zareagoval Kramnik žalobou. Ten i teď jakoukoliv vinu odmítá: „Nešikanoval jsem Daniela Naroditského ani jsem ho neurážel.“