Spor s Varaďou odhalil: Dědek do všeho kecá?!
Pořekadlo »Kdo platí, ten rozhoduje« platí i v hokejovém Dynamu. Soudní pře s bývalým trenérem Václavem Varaďou (49) o 11,6 milionu kaček a omluvu odhalila, že boss Pardubic Petr Dědek (51) to má černé na bílém!
Okresní soud totiž v úterý opět projednával Varaďovu žalobu na klub kvůli vyhazovu v lednu 2024. „Trenér potřebuje mít rozhodovací pravomoc, ale kroky činí po konzultaci se sportovním úsekem i majitelem,“ přečetla soudkyně Jitka Nováková část smlouvy, než nařídila oběma stranám, ať s pomocí mediátora najdou smírné řešení.
Pardubice trvaly na tom, že současný lodivod Vítkovic (které ve středu pražském ledě padly proti Spartě 4:5 po prodloužení) kontrakt porušil – slovy vlastníka východočeského oddílu – »armádní šikanou«. Nebo se jen Varaďa ohradil, že mu kecal Dědek do práce, a tak dostal padáka?!