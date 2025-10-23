Spor s Varaďou odhalil: Dědek do všeho kecá?!

Co odhalil spor?
Trenér Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Majitel Dynama Petr Dědek
Pardubický šéf Petr Dědek (vpravo) se svazovým předsedou Aloisem Hadamczikem
Majitel Dynama Petr Dědek
Pořekadlo »Kdo platí, ten rozhoduje« platí i v hokejovém Dynamu. Soudní pře s bývalým trenérem Václavem Varaďou (49) o 11,6 milionu kaček a omluvu odhalila, že boss Pardubic Petr Dědek (51) to má černé na bílém!

Okresní soud totiž v úterý opět projednával Varaďovu žalobu na klub kvůli vyhazovu v lednu 2024. „Trenér potřebuje mít rozhodovací pravomoc, ale kroky činí po konzultaci se sportovním úsekem i majitelem,“ přečetla soudkyně Jitka Nováková část smlouvy, než nařídila oběma stranám, ať s pomocí mediátora najdou smírné řešení.

Pardubice trvaly na tom, že současný lodivod Vítkovic (které ve středu pražském ledě padly proti Spartě 4:5 po prodloužení) kontrakt porušil – slovy vlastníka východočeského oddílu – »armádní šikanou«. Nebo se jen Varaďa ohradil, že mu kecal Dědek do práce, a tak dostal padáka?!

