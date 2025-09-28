Americký fotbal v šoku: Bývalá hvězda (†45) NFL spáchala sebevraždu
Šok a otázka »proč«. To cloumá všemi fanoušky amerického fotbalu. Z Ameriky dorazila zpráva, že hvězda NFL Rudi Johnson (†45) spáchal sebevraždu. Zároveň se objevily informace, že trpěl kvůli následkům své hráčské kariéry.
Útočník Johnson hrál za Cincinnati Bengals v letech 2001 až 2007, poté se přesunul na jednu sezónu do Detroitu Lions. „Rudi byl skvělý muž a vynikající running back. Jeho úmrtí nás hluboce zarmoutilo,“ napsal majitel Bengals Mike Brown.
Podle floridské policie spáchala bývalá hvězda NFL Johnson sebevraždu. Server TMZ nastínil, že se Johnson potýkal s problémy duševního zdraví a pravděpodobně čelil následkům CTE, což je chronická traumatická encefalopatie, ke které dochází v důsledku častých otřesů mozků nebo úderů do hlavy.