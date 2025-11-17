Revize posil v Premier League: Komu se (ne)povedlo léto? Divoký řez i mistrovské dílky
Období rekordních investic, riskantních tahů i zdrženlivosti. V létě kluby Premier League utratily za přestupy historických 3,087 miliard liber (skoro 85 miliard korun). Některé posily tápou, jiné okamžitě posouvají své nové celky. Kdo trefil jackpot a kdo se spálil? Podívejte se na průběžné hodnocení nových hráčů všech týmů anglické nejvyšší soutěže.
Wolverhampton
20. místo, 2 body
Celková známka: 4-
Kdo se povedl: Z letních posil se nejvíce daří Ladislavu Krejčímu. Párkrát naskočil i v záloze, dostává se do dobrých pozic v ofenzivní třetině. Slibně vypadá Arias, nedaří se mu ale navázat na minulá produktivní léta v Brazílii. Díru po Aït-Nourim může zaplnit Wolfe.
Kdo se nepovedl: Wolves za prodeje utržili přes 135 milionů eur (3,2 miliardy korun) a částku ještě vyšší otočili do posil. Nejednou se ale (prozatím) spálili. Obrovitý Arokodare (26 milionů eur) se na hrotu neprosadil ani při zranění útočné jedničky Larsena, před podobně drahým Lópezem dostal ve středu zálohy přednost i Krejčí.
Přišli: Ladislav Krejčí (Girona), David Möller Wolfe (Alkmaar), Jackson Tchatchoua (Hellas Verona), Jhon Arias (Fluminense), Fer López (Celta Vigo), Tolu Arokodare (Genk)
Nottingham
19. místo. 9 bodů
Celková známka: 4
Kdo se povedl: Svébytný majitel klubu Evangelos Marinakis se po úspěšné sezoně rozhodl posílit zejména útok. Výsledek? Jen poslední Wolves dali méně gólů. Po druhé trenérské změně se ale tým přece jen začíná zvedat. Při zranění Ainy chytil skvěle šanci pravý bek Savona, na hrotu se alespoň v pohárech daří Igoru Jesusovi.
Kdo se nepovedl: Totálně za očekáváním zůstávají především McAtee a Kalimuendo. Prvně jmenovaný s pověstí velkého talentu na seniorské úrovni jen laškuje, mezi elitu ho nevystřelil ani rok v prvním týmu Man City. Druhý měl doručit hlavně gólové oslavy, místo toho se ale nejednou objevil úplně mimo zápasovou nominaci. Nedaří se ani Hutchinsonovi.
Přišli: Omari Hutchinson (Ipswich), Dan Ndoye (Boloňa), Dilane Bakwa (Štrasburk), Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), James McAtee (Manchester City), Nicolo Savona, Douglas Luiz (oba Juventus), Igor Jesus, Jair Cunha, John Víctor (všichni Botafogo), Angus Gunn (Norwich), Oleksandr Zinčenko (Arsenal)
West Ham
18. místo, 10 bodů
Celková známka: 3
Kdo se povedl: V reakci na špatný start sezony se Hammers podařilo přivábit Fernandese, který okamžitě oživil středovou formaci Londýňanů. Na levé straně panuje spokojenost s Dioufem, kraje obrany vyztužil i chytrý příchod volného Walkera-Peterse.
Kdo se nepovedl: Po pádu Leicesteru do druhé ligy zacílil West Ham na Hermansena s jasným plánem: chtěl moderní jedničku s kvalitní rozehrávkou. Jenže Dán upadl do stínu, kazil a dostával laciné góly, mezi tyče se tak vrátil Areola. Před Magassou zatím stále dostává přednost Souček.
Přišli: Mateus Fernandes (Southampton), El Hadji Malick Diouf (Slavia), Mads Hermansen (Leicester), Soungoutou Magassa (Monako), Kyle Walker-Peters (Southampton), Callum Wilson (Newcastle), Igor (Brighton)
Burnley
17. místo, 10 bodů
Celková známka: 3
Kdo se povedl: Nováčkovi se podařilo velmi solidně posílit zadní řady. Trafforda, jenž se vrátil k Cityzens, nahradil Dúbravka. Bývalý gólman Sparty sedí do stylu hry, jakým se chtě nechtě musí klub prezentovat při záchranářských bojích, možná ještě víc než anglický talent. Jistotu a zkušenosti navíc dodal příchod Walkera.
Kdo se nepovedl: Spirálu hostování zakončil Broja přestupem do Burnley. Do páté ostrovní štace ale nevstoupil dobře, do základu má přes Flemminga s Fosterem daleko.
Přišli: Lesley Ugochukwu, Armando Broja (oba Chelsea), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim), Florentino (Benfica), Kyle Walker (Manchester City), Martin Dúbravka (Newcastle)
Leeds
16. místo, 11 bodů
Celková známka: 2
Kdo se povedl: Klub z Elland Road doplnil šikovně kádr na místech, která ho tlačila. Gudmundsson zapadl na levý kraj obrany, Stach doplnil skládačku středové řady a Nmecha s Calvertem-Lewinem a Okaforem útočnou letku.
Kdo se nepovedl: Interní souboj o místo na levém beku prohrál s Gudmundssonem Justin, který se na hřiště skoro nedostane. Jako vyhozených pět milionů liber se zatím dá hodnotit přestup Bornauwa, který je od zápasové rotace hodně, hodně daleko.
Přišli: Anton Stach (Hoffenheim), Noah Okafor (AC Milán), Lucas Perri (Lyon), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Sean Longstaff (Newcastle), Gabriel Gudmundsson (Lille), James Justin (Leicester), Sebastiaan Bornauw, Lukas Nmecha (oba Wolfsburg)
Fulham
15. místo, 11 bodů
Celková známka: 5
Kdo se povedl: Efektní hru má v krvi Brazilec Kevin, jeho finesám ale zatím chybí čísla, i tak se ze všech posil Fulhamu prosadil nejvíc. Do budoucna slibný je příchod osmnáctiletého Kusi-Asareho.
Kdo se nepovedl: Více se čekalo od Chukwuezeho, v užší rotaci spíš paběrkuje, dostřídává. Konkurent na pravé straně Wilson je jasně před ním. Sezona ukazuje, že tým ztrácí i na jiných postech, v zimě bude na trhu aktivnější, jak si přeje i trenér Marco Silva.
Přišli: Kevin (Šachtar Doněck), Jonah Kusi-Asare (Bayern Mnichov), Benjamin Lecomte (Montpellier), Samuel Chukwueze (AC Milán)
Newcastle
14. místo, 12 bodů
Celková známka: 4
Kdo se povedl: Hlavní písemka Magpies je jasná: Nahradit Isakovy góly. Snaží se Woltemade, nikdo se k němu ale nepřidává, další ofenzivní přírůstek Wissa ještě k ostrému zápasu nenastoupil. Solidně vzadu působí Thiaw.
Kdo se nepovedl: Přes 60 milionů eur vysázely „Straky“ za Elangu, tenhle transfer se ale zatím fakt nevyplatil. Rychlonohý křídelník chodí do zápasů z lavičky, za 17 duelů si nepřipsal gól ani asistenci.
Přišli: Nick Woltemade (Stuttgart), Antony Elanga (Nottingham), Yoane Wissa (Brentford), Jacob Ramsey (Aston Villa), Malick Thiaw (AC Milán), Aaron Ramsdale (Southampton), Antoňito Cordero (Westerlo)
Everton
13. místo, 15 bodů
Celková známka: 2-
Kdo se povedl: Opravdovou bombou byl pro Toffees příchod Grealishe. Charismatický křídelník strhnul i nové spoluhráče k zajímavějším výkonům. Stejně tak se povedla i akvizice Dewsbury-Halla.
Kdo se nepovedl: Everton přitáhl klenot, na který si myslely i věhlasnější kluby. Jenže Dibling to ne a ne rozbalit, kouč David Moyes mu navíc nedává příliš prostoru. Stále se také nepodařilo najít spolehlivou devítku, ani Barry góly nedoručuje.
Přišli: Tyler Dibling (Southampton), Thierno Barry (Villarreal), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea), Adam Aznou (Bayern Mnichov), Merlin Röhl (Freiburg), Jack Grealish (Manchester City), Mark Travers (Bournemouth), Tom King (Wolverhampton)
Brentford
12. místo, 16 bodů
Celková známka: 2
Kdo se povedl: Bees viditelně oslabili vepředu, Mbeuma s Wissou se pokouší nahradit Ouattara, který si zatím vede obstojně. Kelleher s Hendersonem tým posunuli, takto klidný start do sezony se spíš nečekal.
Kdo se nepovedl: Pokolikáté se už Nelson, stále ještě kmenový hráč Arsenalu, snaží nakopnout kariéru. Ani v Brentfordu nezačal dobře, v lize zatím sbírá minuty po jednotkách.
Přišli: Dango Ouattara (Bournemouth), Antoni Milambo (Feyenoord), Jordan Henderson (Ajax), Caoimhín Kelleher (Liverpool), Reiss Nelson (Arsenal)
Brighton
11. místo, 16 bodů
Celková známka: 3
Kdo se povedl: Velmi solidně začal De Cuyper, ze sestavy ho ale vytlačil Kadioglu. Do budoucna může být zajímavý mladík Kostoulas.
Kdo se nepovedl: Pevnou stoperskou dvojici zatím ani nenatrhl Boscagli. V létě přišel zadarmo z PSV, Van Hecke s Dunkem ale na hřiště nikoho moc nepouštějí.
Přišli: Charalampos Kostoulas (Olympiakos Pireus), Maxim De Cuyper (Club Bruggy), Tom Watson (Sunderland), Diego Coppola (Hellas Verona), Olivier Boscagli (PSV Eindhoven)
Crystal Palace
10. místo, 17 bodů
Celková známka: 3-
Kdo se povedl: Kráter po odchodu Eberechi Ezeho se slušně snaží vyplnit Pino. Do herní koncepce Eagles dobře zapadá i devatenáctiletý stoper Canvot.
Kdo se nepovedl: Není tajemstvím, že je kouč Oliver Glasner nespokojen s počtem posil, které mu klub k evropské sezoně poskytl. Z příchozích se nedaří Sosovi, ten v lize naskočil na pár minut jen jednou.
Přišli: Yéremy Pino (Villarreal), Jaydee Canvot (Toulouse), Borna Sosa (Ajax), Walter Benítez (PSV Eindhoven)
Bournemouth
9. místo, 18 bodů
Celková známka: 1-
Kdo se povedl: Cherries se v létě rozpadly zadní řady, kouč Andoni Iraola a spol. ale reagovali perfektně, klub je navíc za letní přestupové období v profitu přes 100 milionů eur. Diakité se vedle vzkříšeného Senesiho cítí velmi dobře, španělský kouč navíc do hry zapojuje i stopera Milosavljeviče (18). Při zranění Evanilsona se ukázal Kroupi.
Kdo se nepovedl: Ofenzivní posily toho zatím až na Kroupiho moc neukázaly. Doak se pomalu do kádru začleňuje, Adli si zatím na nový dres vůbec nezvykl i přesto, že alespoň barevně se od jeho posledního v Leverkusenu až tolik neliší.
Přišli: Bafodé Diakité (Lille), Djordje Petrovič (Chelsea), Ben Gannon-Doak (Liverpool), Amine Adli (Leverkusen), Veljko Milosavljevič (CZ Bělehrad), Adrien Truffert (Stade Rennes), Álex Jiménez (AC Milán), Eli Junior Kroupi (Lorient)
Liverpool
8. místo, 18 bodů
Celková známka: 3
Kdo se povedl: Velmi kvalitního konkurenta pro Alissona získali Reds v Mamardašvilim, Gruzínec momentálně za zraněného kolegu zaskakuje. Z ofenzivních hvězd nejlépe odstartoval Ekitiké, na začátku sezony dal pár důležitých branek.
Kdo se nepovedl: Řez do mistrovského kádru byl příliš divoký a obsáhlý. Kerkeze vytlačil ze sestavy Robertson, Frimpongovi trenér Slot zatím příliš nevěří. Megahvězdy Isak s Wirtzem mlčí. Ale bude to tak celou sezonu? Spíš ne…
Přišli: Alexander Isak (Newcastle), Florian Wirtz (Leverkusen), Hugo Ekitiké (Frankfurt), Milos Kerkez (Bournemouth), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Giovanni Leoni (Parma), Freddie Woodman (Preston), Giorgi Mamardašvili (Valencia)
Manchester United
7. místo, 18 bodů
Celková známka: 2
Kdo se povedl: Mají na Old Trafford konečně spolehlivou jedničku? Lammens dodává týmu v brance klid a na výsledky se dlouho nečekalo. Ofenzivu rozhodně oživil Mbeumo, který si střeleckou fazónu z Brentfordu přenesl i do Manchesteru.
Kdo se nepovedl: Pomalý rozjezd potkal Šeška. Prosadil se jen dvakrát, navíc ze začátku často naskakoval z lavičky, kam ho posadil Mount. Vinou zranění ještě tolik nepředvedl Cunha.
Přišli: Benjamin Šeško (Lipsko), Bryan Mbeumo (Brentford), Matheus Cunha (Wolverhampton), Senne Lammens (Antverpy), Diego León (Cerro Porteňo)
Aston Villa
6. místo, 18 bodů
Celková známka: 4
Kdo se povedl: Villans dost sázejí na vybudované jádro, konzervativní Emery moc neexperimentoval, ani když se na začátku sezony vůbec nedařilo. V časech, kdy Martínez uvažoval o přesunu k United, ho Bizot v brance spolehlivě zaskočil.
Kdo se nepovedl: Ani jeden z trojice nových křídelníků se zatím do základu neprorval. Nejvíce prostoru dostává Guessand, Elliott je naopak oproti očekávání dost mimo sestavu.
Přišli: Evann Guessand (Nice), Marco Bizot (Stade Brest), Victor Lindelöf, Jadon Sancho (oba Manchester United), Harvey Elliott (Liverpool)
Tottenham
5. místo, 18 bodů
Celková známka: 2-
Kdo se povedl: Rovnou do základu skočil Kudus a zejména start sezony měl opravdu dobrý. Povedeným tahem byl i příchod Palhinhy, jenž vyztužil v minulé sezoně prostupnou středovou řadu.
Kdo se nepovedl: Nepřesvědčil zatím Kolo Muani, přitom má při zranění Solankeho prostor. Ani Xavi Simons není produktivní, takové období poslední roky nepoznal. A to jsou na jeho oblíbený post desítky ještě na marodce Kulusevski s Maddisonem…
Přišli: Xavi Simons (Lipsko), Mohammed Kudus (West Ham), Joao Palhinha (Bayern Mnichov), Randal Kolo Muani (PSG), Kota Takai (Kawasaki)
Sunderland
4. místo, 19 bodů
Celková známka: 1
Kdo se povedl: Efektivně vybrané množství posil vyneslo nováčka až do horních pater tabulky. Skvěle se ukazují hlavně defenzivní akvizice, ať už brankář Roefs či obránci Alderete, Mukiele a Geertruida. Xhaka si okamžitě vzal kapitánskou pásku, výborný přestup. Pokud na Sunderland nespadne větší krize, v lize se udrží.
Kdo se nepovedl: Hapruje to vepředu. Brobbey začal malátně, proti Arsenalu se ale ze střídačky prosadil. Příslib ofenzivního šikuly zatím vůbec neplní Adingra, ten ztratil i místo v sestavě, které měl na začátku ročníku jisté.
Přišli: Habib Diarra (Štrasburk), Simon Adingra (Brighton), Chemsdine Talbi (Club Bruggy), Brian Brobbey (Ajax), Noah Sadiki (Union SG), Granit Xhaka (Leverkusen), Nordi Mukiele (PSG), Omar Alderete (Getafe), Robin Roefs (Nijmegen), Bertrand Traoré (Ajax), Reinildo Mandava (Atlético Madrid), Arthur Masuaku (Besiktas), Lutsharel Geertruida (Lipsko)
Chelsea
3. místo, 20 bodů
Celková známka: 2-
Kdo se povedl: Joao Pedro ukázal, že může být útočníkem, kterého na Stamford Bridge hledali. Jen se musí vyvarovat hlušších zápasů. Nad očekávání se zatím daří teprve osmnáctiletému Estevaovi.
Kdo se nepovedl: Gittens zapadl do řádky průměrných křídel Chelsea, podobně tak Buonanotte. Talentovaný bek Hato nedostává výraznější prostor ani při zranění Colwilla.
Přišli: Joao Pedro (Brighton), Jamie Gittens (Dortmund), Alejandro Garnacho (Manchester United), Estevao (Palmeiras), Jorrel Hato (Ajax), Liam Delap (Ipswich), Dário Essugo (Sporting Lisabon), Facundo Buonanotte (Brighton)
Manchester City
2. místo, 22 bodů
Celková známka: 2
Kdo se povedl: Cityzens skočili po jednom z nejlepších gólmanů současnosti, Donnarumma byl v podstatě vyhnán z Pařiže a kouč Guardiola neváhal posunout své brankářské nároky. Velmi dobře se do bleděmodré party začlenili i Cherki s Reijndersem.
Kdo se nepovedl: Kdo mohl čekat, že příchod Trafforda, odchovance Sky Blues, bude nakonec zbytečný. Plán byl jasný, mladý Angličan s velmi kvalitní rozehrávkou se měl postupně stát novou jedničkou týmu. Jenže pak se naskytla možnost získat Donnarummu.
Přišli: Tijjani Reijnders (AC Milán), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Rayan Cherki (Lyon), James Trafford (Burnley), Gianluigi Donnarumma (PSG), Marcus Bettinelli (Chelsea)
Arsenal
1. místo, 26 bodů
Celková známka: 1
Kdo se povedl: Přidali Gunners do mistrovské skládačky konečně chybějící dílky? Vše nasvědčuje tomu, že ano. Zubimendi skvěle ovládá střed hřiště a otevřel Artetovi další taktické možnosti. Eze přidá kreativitu levé straně, což Arsenal mnohdy postrádal.
Kdo se nepovedl: V kontextu minulých let by se až chtělo říct, že na startu sezony vysmívaný Gyökeres. Ano, čtyři ligové góly jsou na jeho poměry málo, zvyká si ale na úplně jiný styl, než jakým ho využíval Sporting. Arsenalu pomáhá i při rozích, které mají Londýňané excelentní.
Přišli: Martín Zubimendi (Real Sociedad), Eberechi Eze (Crystal Palace), Viktor Gyökeres (Sporting Lisabon), Noni Madueke (Chelsea), Cristhian Mosquera (Valencia), Christian Norgaard (Brentford), Kepa Arizzabalaga (Chelsea), Piero Hincapié (Leverkusen)
