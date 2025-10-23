Krásná manželka olympionika Bábka: Nádor v pánvi!

Autor: zvo
Manželce olympionika Bábka našli loni lékaři v pánvi nádor.
Před rokem se bála o život, teď už je ale zase v plné síle! Manželka vicemistra světa v dráhové cyklistice Tomáše Bábka (38) Magdalena (32) popsala martyrium, kterým si loni prošla poté, co jí lékaři našli v těle nádor.

Prevence především! Pro někoho prázdné heslo, Magdalena Bábek Faukalová by se ale pod něj jistě podepsala. Loni jí totiž jedna obyčejná kontrola u lékaře doslova změnila život. „Před rokem jsem z preventivní gynekologické prohlídky odcházela rovnou na sono břicha se zprávou, kde bylo napsané: tumor pelvis minoris (nádor malé pánve),“ svěřila se na svém Instagramu.

Vyděšená maminka dvou rozkošných holčiček byla odeslána do onkogynekologického centra a musela také podstoupit operaci, při níž jí nádor odstranili. Následovalo psychicky náročné čekání na výsledky. „Nakonec nejlepší zpráva - nezhoubné!“ popsala Magda ortel.

Drsná zkušenost ji přiměla změnit pohled na život. „Jsem vděčná, víc než kdy dřív, za věci, které můžu. Že svítí sluníčko, že můžu běhat a je vlastně úplně jedno za kolik, že mám zdravé děti. Na druhou stranu mě to donutilo přemýšlet o tom, jak a s kým trávím čas, co od života chci a bez jakých zážitků, bych nechtěla odejít,“ vysvětlila Magdalena.

Uvedla i důvod, proč se rozhodla o svém zdravotním problému promluvit. „Proč to tady s Vámi sdílím? Choďte na preventivní prohlídky. Nekašlete na svoje zdraví. A taky zpomalte a řešte, když si o to Vaše tělo říká, protože pak budete třeba muset zastavit na dýl, než byste chtěli,“ apeluje.

Ikona české dráhové cyklistiky Tomáš Bábek Magdalenu požádal o ruku v roce 2016 na Eiffelovce, když se v Paříži stal mistrem Evropy. Svatba do roka a do dne? Kdepak. Přišla nabídka z Japonska do tamní keirinové ligy a Tomáš se stěhoval na dva roky pryč. Láska na dálku ale vydržela, Magdalena za ním třikrát přijela a pak už to šlo rychle, i když trochu na přeskáčku - v roce 2019 se jim narodila dcera Emilie, o rok později přišla svatba a pak dcera Berenika.

Vážná nehoda

Těžkou zdravotní bitvu má za sebou i Bábek, který v roce 2011 jen zázrakem přežil srážku s autem. „Byl jsem tři dny v kómatu a tohle období mám úplně vymazané z hlavy. Zůstala tma. Nevybavuji si moment nehody ani to, že mi trčela kost ze stehna. Ztratil jsem jeden a půl litru krve, zastavilo se mi srdce, doktoři v nemocnici u svaté Anny mě oživovali a až po šesti hodinách na operačním sále mohli říct, že jsem mimo ohrožení života,“ vylíčil pro projekt Bezfrazi.cz.

 

