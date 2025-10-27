Manažer slavných Valta řádil v amatérském fotbalu: Šílený atak!
Ojedinělý zkrat? Možná, ale i ten ho může přijít hodně draho. Úspěšný sportovní manažer Viktor Valta (36) z agentury Sport Invest předvedl při amatérském fotbálku nevídaný exces.
V práci nosí obleky, vystupuje uhlazeně a tuze rád se fotí po boku slavných sportovců, které zastupuje – zlatého kanoisty Fuksy, lezce Ondry, skeletonistky Fernstädtové, dříve i sněhové superstar Ledecké. Jenže teď se o Valtovi mluví na jihu Čech v opovržení. Minulý víkend se měl při utkání 1.B třídy SK Vacov – TJ Otava Štěkeň proměnit v šílence!
V závěru nervózního zápasu sedmé ligy si vzal hlavní slovo: Nejprve naskočil na soupeře s vytrčeným kolenem, vzápětí vběhl do pošťuchujícího se hloučku jako utržený vagon, hostujícího kapitána Kynkora udeřil pěstí a následně mu kopačkou dupal na obličej! Tak alespoň situaci viděli Štěkeňští, což víceméně potvrdil i sudí, který Valtu vyloučil. „...poté úmyslné šlápnutí na soupeře č. 7 do oblasti hlavy. Faulovaný hráč měl krev v obličeji,“ stojí mimo jiné v zápise! Doživotí? Samotný viník působil v telefonu zaskočeně. „Přemýšlím, jestli se k tomu chci vůbec vyjadřovat...“ hlesl.
Druhý den poslal Blesku obsáhlé vyjádření. „Odstrčil jsem jednoho z protihráčů, následně jsem byl sražen k zemi. Z toho vyplývá, že jsem nemohl nikomu šlapat po hlavě,“ stálo mimo jiné v jeho verzi. Fanoušci i fotbalové weby mapující nižší soutěže požadují exemplární trest, opakují se dokonce návrhy na doživotní distanc. Případ už má na stole krajská disciplinárka. Jak se k celé ostudě postaví Valtův zaměstnavatel? Sportovní celebrity asi nebudou chtít být spojovány s takovým agresorem... „K tomu nemám co říct... Nevím,“ dumal Valta.
Zápis rozhodčího k vyloučení Valty
„Červená karta během zápasu, hrubé nesportovní chování. Úmyslné udeření soupeře č. 7 do obličeje v přerušené hře mimo souboj o míč a poté úmyslné šlápnutí na soupeře č. 7 do oblasti hlavy soupeře. Faulovaný hráč měl krev v obličeji. Vyloučený hráč odešel v klidu do kabin.“
Jak to vidí Valta?
„Situace vznikla bezprostředně po zcela běžném faulu mého bratra Marka Valty na kapitána Štěkně. Bratra pak po chvilce zcela bezdůvodně srazil na zem hráč Štěkně č. 14. Z toho vznikla šarvátka, do které se nejdříve zapojil jeden můj spoluhráč, pak další hráč Štěkně, následně já, kdy jsem šel bránit svého bratra, který ležel po celou dobu na zemi, a dalšího mladého spoluhráče. Odstrčil jsem jednoho z protihráčů, následně jsem byl okamžitě sražen hráčem Štěkně k zemi, který mě pak držel na zemi. Z toho vyplývá, že jsem nemohl nikomu šlapat po hlavě.
Vše je vidět na videozáznamu z kamery našeho klubu SK Vacov, který přikládám. Uznávám, že jsem se do šarvátky neměl zapojovat, stejně jako další hráči na obou stranách. Měli jsme rozhodčího nechat vyřešit původní situaci, kdy byl sražen můj bratr k zemi. Bohužel jsme se všichni nechali unést. Byla to chyba a jsem si toho dobře vědom. Byl jsem pak po právu s dalšími aktéry vyloučený – za to jsem připravený přijmout jakýkoliv trest od fotbalové disciplinárky.“