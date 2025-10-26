Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd se potkal s Klinsmannem, Trunda reaguje
To by bylo vskutku velké jméno. Vždyť Jürgen Klinsmann je mistr světa jako hráč a jako kouč vedl velké Německo i fotbalově rozpínající se Spojené státy americké. Aktuálně byl dotázán, zda by jej nezajímala práce u českého národního mužstva. S Pavlem Nedvědem už se dle informací iSportu i sešel.
Italský sportovní novinář Nicolò Schira přišel s informací, že generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd jedná o místě reprezentačního trenéra s německou legendou Jürgenem Klinsmannem. Co je však zajímavější a zprávu tak trochu potvrzující? Informace deníku Sport to přinejmenším nevyvracejí. Spíš naopak.
Vstupní data jsou jasná: Česko je po odvolání Ivana Haška v přechodné fázi. Do dvou listopadových zápasů povede národní tým dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Kontinuita totiž musí být zachována, jak se vyjádřilo svazové vedení, přestože valnou část předchozího realizačního týmu vyhodilo. Souběžně s tím však asociace hledá jeho stálého nástupce, který by měl mužstvo přes baráž dovést na mistrovství světa.
Priorita? Trenér z ciziny. „Zahraničí je místo, kam se budeme dívat. Díváme se ale i domů, ovšem jsou tu dlouhodobě smluvně vázaní trenéři. Máme v hlavě jména a hned začneme jednat. Brzy budeme informovat,“ slíbil Trunda po Haškově odvolání.
A do toho italský žurnalista Nicolò Schira napsal na síť X: „Jürgen Klinsmann je kandidátem na trenéra české reprezentace. Rozhovory už začaly.“
Může to být střela vedle, ale taky nemusí. David Trunda, předseda asociace, reagoval pro Sport poměrně neurčitě. „V tuto chvíli nepovažuji za korektní s ohledem na jednotlivé kandidáty komentovat probíhající ani domnělá jednání o novém trenérovi české reprezentace.“
Obeznámené zdroje ovšem říkají, že by se skutečně tímto směrem mohlo něco dít. A to přesto, že asociace kromě sportovní stránky věci přiznaně řeší také její ekonomický aspekt. Jinými slovy: kouč z ciziny ano, kvalitní, ale zároveň takový, na kterého budou peníze. Což mohou být dvě úsečky, které se protnou nejdříve v nekonečnu…
Vždyť slavný cizinec už kontaktován byl, jenže Turek Fatih Terim, s nímž Nedvěd spolupracoval v Saúdské Arábii, je platově nedostupný. Jeho gáže 100 tisíc eur měsíčně není přípustná.
Na Strahově spoléhají, že kandidáta – a třeba to bude Klinsmann – osloví svou vizí. Co se týče financí, určitě by v nabídce byl obsažen velmi důstojný bonus v případě postupu na šampionát hraný v USA, Mexiku a Kanadě. K prvnímu setkání už dle informací iSportu skutečně došlo.
Asociace si prý žádá trenéra, který má zkušenost s vedením národních týmů. Do toho jednašedesátiletý Klinsmann zapadá bez potíží. V roce 2004, po výbuchu na EURO, převzal své Německo, rozjel razantní přestavbu a na domácím mistrovství dovedl tým do semifinále. Především však pomohl znovu nastartovat celý německý fotbal.
V letech 2011 až 2106 vedl poměrně úspěšně Spojené státy, v období 2023–24 Jižní Koreu. Z funkce byl odvolán kvůli překvapivé porážce s Jordánskem v semifinále mistrovství Asie, i když smlouva mu měla vypršet až na mistrovství světa v příštím roce.
Tak se tam třeba objeví s českým týmem. To je však zatím velice předčasné…