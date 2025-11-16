Druhý koš je zase o něco blíž. Maďarský kolaps posouvá Česko opět mezi nasazené
Lépe to zatím snad ani vyjít nemohlo. Česko pro lepší postavení v baráži o mistrovství světa potřebovalo pomoc od několika jiných týmů a ta v posledních dnech přichází opravdu ze všech stran. V sobotu Lvům přispěla zaváhání Rumunska, Walesu a Skotska a o den později se k nim přidal totální kolaps Maďarska. Šance na nasazení ve druhém koši je tak už opravdu hodně blízko, stačí porazit Gibraltar a aby z posledních pěti důležitých zápasů ostatních celků aspoň jeden dopadl správně.
Před závěrečnými zápasy skupinové fáze kvalifikace o světový šampionát bylo Česko přesně na hraně mezi druhým a třetím košem a pozice pro baráž tak byla hodně nejistá. Aktuálně však akcie reprezentace výrazně rostou každým dnem a semifinále baráže v domácím prostředí a proti papírově slabšímu soupeři už je opravdu hodně blízko.
Jako poslední k tomu přispěl drtivý finiš Irska, které nejprve ve čtvrtek překvapivě porazilo Portugalsko a v sobotu přidalo potřebnou výhru 3:2 proti Maďarsku. Ještě v 80. minutě přitom v Budapešti vedl domácí tým, ale po vyrovnání a následném obratu v 96. minutě se maďarský sen o účasti na mundialu rozplynul. Místo něj tak míří do baráže Irsko, které je v žebříčku FIFA až za Českem, a tím pádem zvýšil šance výběru Jaroslava Köstla na lepší pozici při losu.
Aktuálně se tak Česká republika vyšvihla zpět do druhého koše a pokud porazí v úterý Gibraltar, tak bude nutná už opravdu velká shoda náhod, aby se propadla zpět mezi nenasazené.
Radovat se národní tým mohl také v sobotu po prohře Rumunska 1:3 proti Bosně a Hercegovině, což odstranilo jednoho z kandidátů na lepší postavení do baráže.
Další dobré zprávy přišly z Lichtenštejnska, kde Wales vyhrál pouze 1:0 a v posledním skupinovém utkání musí porazit Severní Makedonii, aby se dostal na druhé místo a zajistil si tak lepší postavení pro barážový los. Oba celky totiž bojují o druhé místo ve skupině s tím, že poražený se do baráže také podívá, jen bude muset využít méně lukrativní vstupenku z Ligy národů a bude tak čelit papírově silnějšímu soupeři.
Do karet pak Česku zahrála také prohra Skotska v Řecku, která může v konečném součtu znamenat další posun v hierarchii barážových účastníků.
Pravděpodobní soupeři? Albánie a Kosovo
Pojďme si tedy shrnout, co už je teď jasné.
Vedle Česka mají jistě (nebo prakticky jistě) potvrzenou účast v baráži ještě Kosovo, Turecko, Irsko, Polsko, Rumunsko, Itálie, Wales, Severní Makedonie, Albánie, Švédsko a Severní Irsko.
Kdo se tedy jeví jako pravděpodobný soupeř pro český tým?
Jeden dlouho nejasný hlavolam už je rozluštěný, a to Liga národů. Čtyři z neúspěšných účastníků kvalifikace se totiž do baráže podívají právě touto cestou, a jsou to Rumunsko, Švédsko, Severní Irsko a jak už je zmíněno výš, jeden z dvojice Wales–Severní Makedonie.
Těmto celkům se postaví země s nejlepším koeficientem v žebříčku FIFA mezi týmy na druhých příčkách kvalifikačních skupin, což budou Itálie, Turecko a pravděpodobně také Polsko a Ukrajina.
A pak je tu druhý a třetí koš, kam se oči českých fanoušků musí především upírat. Pokud již nedojde k žádnému většímu překvapení a Česko skutečně udrží pozici ve druhém koši, jeví se jako nejpravděpodobnější varianta barážového semifinále utkání s Kosovem, Albánií či Bosnou a Hercegovinou doma. Dalšími adepty jsou pak Irsko, Severní Makedonie či Skotsko.
V případě postupu by následně zbýval ještě poslední finálový krok, kde se však s takhle velkým předstihem nedá předpokládat prakticky nic. Vedle již jisté Itálie se zde do cesty českému týmu můžou postavit ještě další giganti.
Hrozba Německa
Po páteční výhře Slováků proti Severnímu Irsku udrželi východní sousedé Česka naději na přímý postup. Aby se však Slováci vyhnuli baráži, musí vyhrát svůj poslední skupinový zápas v Německu, a tím by se čtyřnásobní světoví šampioni zařadili právě mezi barážové účastníky.
Pro Česko je zde tedy jednoznačně výhodné, aby Německo domácí odvetu se Slovenskem zvládlo.
A následně zbývá rozluštit ještě několik posledních hádanek, které můžou ovlivnit českou cestu do Severní Ameriky. Konkrétně jde o těchto pět utkání:
- 16. 11. Ukrajina - Island (pro Česko je výhodná výhra Islandu nebo remíza)
- 17. 11. Německo - Slovensko (pro Česko je výhodná výhra Německa)
- 18. 11. Rakousko - Bosna a Hercegovina (pro Česko je výhodná výhra Rakouska nebo remíza)
- 18. 11. Skotsko - Dánsko (pro Česko je výhodná výhra Dánska)
- 18. 11. Severní Makedonie - Wales (pro Česko je výhodná výhra Severní Makedonie nebo remíza)
Horší nasazení ve třetím koši by se Česka mělo týkat pouze v případě, že všech pět těchto utkání dopadne pro reprezentaci špatně. Vzhledem k tomu, že často stojí na straně favorita, je tato varianta už prakticky nereálná.
Na koho tedy Češi narazí a dokáže se národní výběr probojovat až na světový šampionát?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0