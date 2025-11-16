ONLINE: Plzeň - Sparta 5:6. Pardubice vyhrály v Litvínově, Kometa opět vede
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídne souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zavítala na led vedoucího Třince. Pardubice porazily poslední Litvínov 4:1. Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro Spartu, která v Plzni vyhrála 6:5. Mladá Boleslav porazila v derby Liberec 2:0, Karlovy Vary podlehly Kladnu 1:5. Dnešní program startuje už v 15.30, ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Plzeň - Sparta 5:6
Jedenáctigólová přestřelka dopadla lépe pro hostující Spartu, Plzeň porazila 6:5. Hosté si během úvodní třetiny díky čistému hattricku Pavla Kousala vytvořili náskok 3:1, ale domácí dokázali v úvodu druhé části vyrovnat. Sparťané si poté vedení vzali díky trefě Kryštofa Hrabíka ve 25. minutě rychle zpět a dvěma slepenými góly na začátku poslední dvacetiminutovky už drželi náskok 6:3. Domácí však stačili ještě snížit na rozdíl jediného gólu a při hře bez brankáře sahali po prodloužení.
Litvínov – Pardubice 1:4
Pardubice otočily zápas na ledě Litvínova až ve třetí třetině a vyhrály 4:1. Třemi body za gól a dvě asistence k tomu pomohl Roman Červenka.
Mladá Boleslav – Liberec 2:0
Středočeši zůstávají pod trenérem Miloslavem Hořavou stoprocentní. O vítězství v derby proti Bílým Tygrům rozhodl Aleksi Rekonen v oslabení. Brankář Dominik Furch, jenž byl patronem charitativního zápasu, udržel čisté konto a připsal si druhou nulu v sezoně. Opět proti Liberci. Stylově tím oslavil svůj čtyřstý extraligový start.
Karlovy Vary - Kladno 1:5
Kladno vyhrálo na západě Čech s přehledem 5:1. Energii tak porazili po dvou letech a osmi zápasech. Dvěma góly a asistencí se na tom podílel útočník Kelly Klíma. Rytíři jsou i nadále předposlední, na jedenácté Karlovy Vary ale ztrácejí jen dva body.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|3
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|4
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|5
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|6
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž