Čtete: Češi, kteří mohou změnit dres: Kovářův sen či touha po Anglii. Kdo se vrátí domů?

Obránce

32 let

Aktuální klub: Hoffenheim

Smlouva do: červen 2025

Hráčská agentura: Sport Invest

Tržní hodnota dle Transfermarktu: 2,5 milionu eur (62,5 milionu korun)

Kam by mohl zamířit: bundesliga, Sparta

Po rodinné stránce dává smysl návrat do Česka. Může získat i novou smlouvu v Německu, byť třeba jinde než v Hoffenheimu, který v posledním roce prošel změnami. Návrat do Sparty? Zatím pouze v rovině teorie, mateřský klub se prostřednictvím Tomáše Rosického nebo Tomáše Sivoka krajnímu obránci s oficiální nabídkou dosud neozval. Přitom na pravou stranu hřiště klub kvalitního hráče potřebuje. Kadeřábek by o možnosti přemýšlel, stoprocentně přesvědčený o návratu ale zatím není.