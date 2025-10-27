Cibulková otevřeně o krizi v manželství: Překvapivé přiznání!
Už pár týdnů se šeptá o tom, že manželství bývalé tenistky Dominiky Cibulkové a jejího muže Michala Navary není zalité sluncem. Na veřejnosti se začali méně objevovat společně a dokonce se rozhodli prodat svůj luxusní byt v srdci Bratislavy. Někdejší tenistka teď v rozhovoru pro Šport24 prozradila, jak to s manželem doma mají...
Dominika se ke spekulacím veřejně příliš nechtěla vyjadřovat. V rozhovoru pro web Šport24 ale přeci jen něco nastínila. „Určitě je to náročné a citlivé. Myslím si, že každé manželství, kde jsou spolu partneři už tak dlouho, jako my, tak už se potkalo s takovými situacemi, krizemi. Aktuálně spolu s Michalem trávíme méně času, než v minulosti,“ kápla božskou Cibulková. „Každý máme své aktivity. Společně se věnujeme především našim dětem, které bereme na různé kroužky. I přes týden jsme spolu byli na tenisu a potom jsme se šli společně napapat. Čas, který spolu trávíme, je ale tak trochu minimalizovaný,“ přiznala Slovenka.
„Michal je se mnou prakticky pořád, od momentu, kdy jsem ještě profesionálně hrála tenis. Odešel kvůli mě i z práce, a začal se o mě starat a pomáhat mi ve všem. Byla jsem zvyklá na to, že je tady pro mě prakticky 24 hodin denně. Život se následně začal měnit, když jsem skončila s tenisem, přišly děti a tak dále,“ líčila Dominika. „Michal se věnuje svým kavárnám a tahle práce ho v dobrém pohltila. Už tehdy to začalo být trochu jiné. Byla jsem zvyklá, že tady byl stále pro mě, což je i teď. Ale už má i jiné aktivity. Takže tohle je jedna z věcí, která se v našem vztahu změnila,“ odkryla karty.
Není to přitom jen několik dní, kdy Dominika se svým mužem nastálou situaci řeší. „Bude to už několik měsíců. Myslím si, že v těchto věcech je velmi důležitá komunikace,“ pravila Dominika, která v tomto vidí klíč k úspěchu.
Jen na to se ovšem spoléhat nechce, a tak se rozhodli spolu s Michalem vyhledat odbornou pomoc. „Shodli jsme se, že v takových případech dokáže pomoct dobrá terapie. S Michalem využíváme služby párových terapií a určitě bych to každého doporučila,“ pochvaluje si Cibulková. „Předtím jsem to viděla jen ve filmech, že páry chodí na manželskou terapii a říkala jsem si, jak je to možné. Vidíte? A Teď se nám to děje taky. Takový je život.“
Při zmínce o možnosti rozvodu se ale Dominika poměrně zděsila. „To v žádném případě. Nad tím jsme se nezamýšleli. Pro nás s Michalem je rodina absoliltní Alfou a Omegou. Máme dvě krásné zdravé děti, kterým se spolu věnujeme na sto procent. Je to naše priorita,“ ozřejmila bývalá tenistka, která přiznala, že je momentální období náročné. Kromě toho, že veřejnost spekulovala o krizi, šuškalo se také o tom, že za vším má být třetí osoba a oba manželé mají mít milence.
„I kdyby byla jedno nebo druhé pravda, tak je to čistě naše soukromá věc,“ odsekla Dominika s tím, že ji připadá nedůstojné takto soukromé věci řešit s veřejností a médii. Slovenským fotografům se před pár dny podařilo zachytit Michala Navaru po boku tajemné blondýnka, jejíž totožnost Dominika vyjasnila.
„Irina dělala v naší první provozovně a postupně se svou šikovností vypracovala na pozici manažerky. Od pondělí do pátku pochopitelně tráví s Michalem spoustu času, protože neustále řeší pracovní záležitosti. I proto je média vyfotila spolu v autě, jak jsem zachytila. Chápu, že to lidé řeší, protože si rádi vytvářejí různé závěry. Už před dvěma lety jsem slyšela, že spolu mají něco mít a proto se tomu už směju. Klidně vám řeknu, kdy a kde je můžete spolu vidět,“ smála se bývalá slovenská reprezentantka, která se spolu se svým mužem snaží náročné období překlenout.