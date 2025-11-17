Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Ostrá reakce Libora Zábranského, Sparta vrací peníze a Frodlův trest

Brankář Dominik Furch z Mladé Boleslavi.
Pavel Kousal slaví gól do sítě Plzně
Brankář Pavel Čajan v akci
Choreo litvínovským fanoušků k 80letému výročí vzniku klubu
Boleslavští hokejisté gratulují k nule Dominiku Furchovi
Trenér Jiří Kudrna z Liberce
Tomáš Hyka se raduje z branky
18
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Živé vysílání podcastu Zimák v pondělí od 11.30 nabídne hodnocení čtveřice expertů posledních událostí z hokejového světa. Majitel Komety Brno Libor Zábranský se vyjádřil k Lize mistrů. Pražská Sparta si chce usmířit naštvané fanoušky po debaklu v Zugu tím, že jim proplatí částku zájezdu. Obránce David Němeček dostal za zásah do oblasti hlavy a krku v zápase s Plzní trest do konce utkání. A co provedl Dominik Frodl? Sledujeme i dění v NHL - David Kämpf si tam našel novou práci. Prostor bude i na vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás zajímá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Sparta2511311073:6440
3Pardubice221122769:5139
4Mountfield211040757:4438
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů