Rodinná krize tenistky Cibulkové: Zvláštní slova o manželovi!
Manželství Dominiky Cibulkové (36) a jejího muže Michala Navary (40) působilo dosud naprosto idylicky. Samé úsměvy, život v luxusu a létání po dovolených. Teď se ale zdá, že dvojice neprochází zrovna nejlepší fází vtahu. Spekulace přiživila sama Dominika v podcastu.
Od první chvíle to byla láska jako trám! Když Michal Navara potkal Dominiku Cibulkovou a přeskočila mezi nimi jiskra, zanechal své práce na ministerstvu, jen aby mohl s milovanou partnerkou cestovat na tenisové turnaje po celém světě.
Časem se ze zamilovaného páru stala rodina. Po honosné svatbě se jim nejprve narodil malý Jakub a později čtyrčlennou rodinu zkompletovala dcera Nina. Jenže v poslední době se něco změnilo. Dvojice se přestala bok po boku objevovat na veřejných akcích a pozorné oko fanouška si všimlo, že podstatně ubylo společných fotografií na sociálních sítích.
„Jsou to naše osobní záležitosti, které nebudeme řešit veřejně. V každém vztahu se však mohou čas od času objevit problémy. Není ale pravda, že bychom s manželem šli od sebe,“ komentovala dříve narážky médií extenistka. Nedávno se ale ukázala v podcastu bývalého fotbalisty Jana Ďurici, který ji zaskočil otázkou na jejího muže. „Manžel Michal... Vždyť jsem ti říkala, že prostě je to velmi…,“ začala zvláštně své vyprávění o rodině. Jak zareagoval moderátor podcastu? Usekl záběr! Následovala stopka, střih, ticho.
Nakonec se ale Dominika rozpovídala alespoň o prvním seznámení s manželem, ale i toto vyprávění působilo zvláštně. „Tehdy byly oblíbené BlackBerry telefony. Já i on jsme ho měli. Vyměnili jsme si piny a možná jsme si i zatancovali. Potom jsem šla domů sama. Michal taky... No, vlastně nevím, zda sám,“ zakončila romantický příběh zvláštní poznámkou.
Ďurica se pokusil hovor převrátit v legraci. „Anebo po svých?“ smál se. „Anebo s někým! Tak bych to spíše řekla,“ pokračovala Dominika zvláštně. „Dnes už to není podstatné,“ utrousila ještě. Svými slovy tak jen umocnila domněnky, o kterých si slovenská veřejnost a média už nějakou dobu špitají.
Bez povšimnutí nezůstal ani fakt, že se dvojice rozhodla prodat své současné bydlení v centru Bratislavy. A co víc, Michala před pár dny fotografové zastihli odvážet věci v doprovodu blondýnky, o které Dominika tvrdí, že je rodinnou známou...