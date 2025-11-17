Krásná závodnice Gutiérrezová: Macík mi zachránil život
Španělská závodnice Cristina Gutiérrezová (34) patří mezi nejúspěšnější ženy Rally Dakar. Během svého působení v soutěžích už zažila mnohé. Z paměti ale nevymaže setkání s českým řidičem Martinem Macíkem (36), který jí zachránil život.
Krásná Španělka, která je vystudovaná zubařka, poskytla rozhovor televizi Nova Sport. V něm emotivně promluvila o tom, jak jí český jezdec pomohl z pořádné šlamastyky. „Občas narazíte na určitý typ solidarity a každý může světu ukázat, že pomáhá druhým. Martin Macík nám dal možnost pokračovat v rally, ale hlavně nám zachránil život, protože jsem tehdy uvízla v bahně a řeka se rozvodnila," popsala pro TN.cz dramatické chvíle.
„Byla jsem tam zaseklá a proud vody nás málem strhnul s sebou, naštěstí přijel Martin a pomohl nám dostat se ven. Pak jsme spolu ještě mluvili, moc jsem mu děkovala, budu si to pamatovat celý život,“ líčila Španělka silný moment, který si v sobě nese.
Plány na další Rally Dakar jsou jasné. S týmem Dacia Sandriders Cristina pracuje na vytvoření toho nejlepšího závodního auta. V testech se již nová verze vozidla jeví nadějně. Proto není překvapením, že jižanská kráska s želvou na helmě pomýšlí na vítězství.