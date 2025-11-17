Krásná závodnice Gutiérrezová: Macík mi zachránil život

Autor: zvo
Macík zachránil život
Závodnice Cristina Gutiérrezová
Gutiérrezová řídí Dacii
Gutiérrezová řídí Dacii
Cristina Gutiérrezová má mnoho úspěchů
Posádka okolo řidiče Martina Macíka na Dakaru
Macík zachránil Gutiérrezové život
Český závodník Martin Macík

Španělská závodnice Cristina Gutiérrezová (34) patří mezi nejúspěšnější ženy Rally Dakar. Během svého působení v soutěžích už zažila mnohé. Z paměti ale nevymaže setkání s českým řidičem Martinem Macíkem (36), který jí zachránil život.

Krásná Španělka, která je vystudovaná zubařka, poskytla rozhovor televizi Nova Sport. V něm emotivně promluvila o tom, jak jí český jezdec pomohl z pořádné šlamastyky. „Občas narazíte na určitý typ solidarity a každý může světu ukázat, že pomáhá druhým. Martin Macík nám dal možnost pokračovat v rally, ale hlavně nám zachránil život, protože jsem tehdy uvízla v bahně a řeka se rozvodnila," popsala pro TN.cz dramatické chvíle.

„Byla jsem tam zaseklá a proud vody nás málem strhnul s sebou, naštěstí přijel Martin a pomohl nám dostat se ven. Pak jsme spolu ještě mluvili, moc jsem mu děkovala, budu si to pamatovat celý život,“ líčila Španělka silný moment, který si v sobě nese.

Plány na další Rally Dakar jsou jasné. S týmem Dacia Sandriders Cristina pracuje na vytvoření toho nejlepšího závodního auta. V testech se již nová verze vozidla jeví nadějně. Proto není překvapením, že jižanská kráska s želvou na helmě pomýšlí na vítězství. 

Témata:  blesksportmotosportPrahaRallye DakarMartin Macíkzubní lékařDaciaCristina Gutiérrez

